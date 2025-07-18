نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "التايمز": لقاء محتمل بين ترامب وبوتين وشي جين بينغ في الصين في أوائل سبتمبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت صحيفة "التايمز" مقالا مطولا أشارت من خلاله إلى لقاء محتمل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيريه الروسي والصيني فلاديمير بوتين وشي جين بينغ في الصين في أوائل سبتمبر.

وكتبت الصحيفة: "قد يُدعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيارة بكين في أوائل سبتمبر للقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وتزعم الصحيفة أن سلسلة من الصفقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين أجبرت ترامب على إعادة النظر في موقفه العدائي تجاه بكين، مما أثار تكهنات حول دعوة محتملة للرئيس الأمريكي إلى العاصمة الصينية لحضور عرض عسكري بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر في الحرب العالمية الثانية.

وفي وقت سابق، أفاد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أن بوتين سيزور الصين في أواخر أغسطس أوائل سبتمبر، حيث سيشارك في فعاليات مخصصة لذكرى النصر في الحرب العالمية الثانية.

وسيُقام عرض عسكري في بكين في 3 سبتمبر، تكريما للذكرى الثمانين للنصر في الحرب العالمية الثانية وحرب المقاومة الشعبية الصينية ضد العدوان الياباني