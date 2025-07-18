ماذا يحدث في سوريا؟.. أزمة جديدة تثيرها اسرائيل بسبب «الدروز»

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أحمد جودة - القاهرة - ماذا يحدث في سوريا؟.. في حين تسعى الأطراف السورية كافة إلى تهدئة التوترات الداخلية والوصول إلى تفاهم مشترك حول إدارة البلاد، بادرت إسرائيل إلى تصعيد مفاجئ، عبر تنفيذ هجمات جوية استهدفت منشآت سيادية في العاصمة دمشق، من بينها أجزاء من وزارة الدفاع السورية والقصر الرئاسي، ما اعتُبر خطوة استفزازية من شأنها تقويض جهود الاستقرار.

ماذا يحدث في سوريا

الاحتلال يلوح بعملية عسكرية لإجبار دمشق على التراجع في السويداء

وبحسب تقارير إعلامية، فإن إسرائيل تستعد لشن عملية عسكرية محدودة تستمر لعدة أيام، في محاولة لإجبار قوات النظام السوري على الانسحاب من محافظة السويداء، وفتح الطريق أمام الدروز السوريين لتشكيل كيان ذي حكم ذاتي، في خطوة تهدد وحدة الأراضي السورية وتثير القلق من اندلاع موجة عنف جديدة.

160 غارة جوية إسرائيلية.. ماذا يحدث في سوريا؟

نفذ سلاح الجو الإسرائيلي، نحو 160 غارة جوية ضد أهداف تابعة للجيش السوري، فيما نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن تل أبيب لا تنوي إرسال قوات برية إلى داخل الأراضي السورية، وأن دعمها للدروز سيظل محصورًا في المجال الجوي دون أي تدخل ميداني مباشر على الأرض.

تعزيزات على الحدود ومنع التسلل.. إسرائيل تستنفر أمنها الداخلي

وفي سياق موازٍ، أصدر المفوض العام لشرطة الاحتلال، دانييل ليفي، تعليماته بنشر عناصر من الشرطة وحرس الحدود الإسرائيلي على طول الشريط الحدودي مع سوريا، وذلك لمنع عبور أي من المواطنين الدروز من داخل إسرائيل إلى الأراضي السورية، بالتزامن مع تصاعد الاشتباكات في المنطقة.

تضارب السيطرة في السويداء.. والنظام يستعيد زمام المبادرة

رغم المكاسب الأولية التي حققتها فصائل درزية يوم الثلاثاء، حيث سيطرت على ما يقرب من 70% من مدينة السويداء، إلا أن الوضع انقلب بحلول الأربعاء، مع استعادة قوات النظام السوري السيطرة على نفس النسبة من المدينة، وفق ما أعلنه جيش الاحتلال الإسرائيلي في تقييمه للموقف.

نتنياهو يوجه رسالة تحذيرية للدروز داخل إسرائيل

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبناء الطائفة الدرزية داخل إسرائيل إلى عدم التدخل في المواجهات المندلعة داخل سوريا، محذرًا من مخاطر اجتياز الحدود.

وقال في تصريح رسمي: "أنتم تعرضون حياتكم للخطر. قد تُقتلون أو تُختطفون، كما أن تصرفكم هذا يُضعف من جهود الجيش الإسرائيلي في المنطقة".