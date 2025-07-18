نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الدفاع الأمريكية تحقق في احتمال وصول مبرمجين صينيين إلى أنظمتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسث أن البنتاغون بدأ التحقيق في تقارير تفيد باحتمال وصول مبرمجين من الصين إلى أنظمة الكمبيوتر التابعة للوزارة عبر شركات متعاقدة مع شركة مايكروسوفت.

وكان رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، السيناتور الجمهوري توم كوتون عن ولاية أركنساس، قد تقدّم بطلب رسمي إلى وزارة الدفاع يدعو فيه إلى التحقق من معلومات تفيد بأن شركة مايكروسوفت تستعين بمبرمجين صينيين في صيانة الأنظمة التقنية التابعة للبنتاغون، عبر شركات خارجية متعاونة معها.

وأكد كوتون أن مثل هذا التورط، حتى في ظل وجود رقابة من قبل مهندسين أمريكيين، يشكل تهديدا محتملا يتمثل في إمكانية زرع برمجيات خبيثة داخل الأنظمة الدفاعية.

وردا على هذا الطلب، كتب وزير الدفاع بيت هيغسِث عبر منصة "إكس": "أتفق تماما معك، سيناتور. فريقنا يعمل على هذا الملف بشكل عاجل".

وأضاف: "لا يجوز أن يُمنح أي مهندس أجنبي.. من أي دولة، بما في ذلك الصين، حق الوصول إلى أنظمة وزارة الدفاع الأمريكية