نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الأردني: إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن المنطقة العسكرية الجنوبية وإدارة مكافحة المخدرات، أحبطت تهريب مخدرات عبر طائرة مسيرة.

وقال المصدر: " المنطقة العسكرية الجنوبية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، تمكنت فجر يوم الجمعة، من إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة على واجهتها الغربية، ضمن منطقة مسؤوليتها".

وأضاف أن "قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، قامت بتطبيق قواعد الاشتباك بعد رصد الطائرة ومتابعتها، وتم التعامل معها وإسقاط الطائرة داخل الأراضي الأردنية، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة".

وأكد المصدر أن "القوات المسلحة الأردنية المنطقة العسكرية الجنوبية، تعمل بكل قوة وحزم للحيلولة دون وصول هذه المواد المخدرة إلى أبناء الوطن والتأثير على الأمن الوطني