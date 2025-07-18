العالم اليوم - سقوط قتلى في "حادث مروع" بمركز تدريب للشرطة الأميركية

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 18 يوليو 2025 07:29 مساءً - قتل ثلاثة أشخاص في "حادث" داخل مركز تدريب للشرطة الأميركية في لوس أنجلوس، وفق ما أفادت الحكومة، فيما تحدثت وسائل إعلام عن وقوع انفجار.

ولفتت بوندي إلى أن محققين وصلوا إلى المكان "ويعملون للحصول على مزيد من المعلومات".

وذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية أن المنشأة، وهي أكاديمية يوغين بيسكايلوز للتدريب، تقع على بُعد حوالي 8 كيلومترات شرق مبنى بلدية لوس أنجلوس.

وأصدر مكتب حاكم ولاية كاليفورنيا، جافين نيوسوم، بيانا يفيد بأن الحاكم أطلع على "الانفجار المُبلغ عنه".

من جهتها، قالت هيلدا سوليس، ممثلة مجلس مشرفي بلدية لوس أنجلوس: "أشعر بحزن عميق إزاء الحادث المأساوي الذي وقع صباح اليوم وأتقدم بأحر التعازي لعائلات وأصدقاء وزملاء الأفراد الثلاثة الذين فقدوا أرواحهم".

وأضافت: "أراقب الوضع عن كثب بينما ننتظر المزيد من التفاصيل".