نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسرائيل تسمح لقوات سورية بدخول السويداء لمدة 48 ساعة لأسباب أمنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن مصدر سياسي مطلع بأن إسرائيل ستسمح بدخول محدود لقوات الأمن السورية إلى محافظة السويداء خلال الـ48 ساعة المقبلة، على خلفية الاشتباكات في المنطقة.

ونقلت الإذاعة عن المصدر قوله: "في ضوء الاضطرابات المستمرة في جنوب غرب سوريا، وافقت إسرائيل على السماح بدخول محدود لقوات الأمن الداخلي إلى محافظة السويداء خلال الـ48 ساعة المقبلة".

ولفت عدد من الصحفيين في إسرائيل إلى أن مثل هذا القرار يتعارض مع السياسة الرسمية التي أعلنها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن نزع السلاح عن الأراضي السورية جنوب دمشق. وكان نتنياهو قد أكد مرارا أن إسرائيل لن تسمح بوجود جماعات مسلحة سورية أو قوات عسكرية في المنطقة الواقعة بين دمشق وهضبة الجولان.

وفي يوم الأربعاء، أعلنت وزارة الداخلية السورية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الجيش والتشكيلات المسلحة الدرزية في محافظة السويداء. لكن في ظل الصراعات العشائرية، أعلنت القبائل البدوية حالة التعبئة العامة ضد المجتمع الدرزي، مما أدى إلى تجدد القتال في جنوب البلاد.

وظهرت أنباء يوم الأحد الماضي عن هجمات شنتها تشكيلات بدوية مسلحة على عدد من القرى الدرزية في محافظة السويداء، مما اضطر القوات الحكومية للتدخل في النزاع. وعلى إثر التصعيد في جنوب سوريا، أعلنت إسرائيل عن دعمها للسكان الدروز.

وفي يوم الأربعاء، شن سلاح الجو الإسرائيلي غارات على مقر الأركان العامة والقصر الرئاسي في دمشق، بالإضافة إلى مواقع انتشار الجيش السوري في محافظة السويداء، بهدف -حسب الادعاءات الإسرائيلية- "حماية المجتمع الدرزي وإنهاء اضطهاده".

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن جنوب سوريا يجب أن يُنزع منه السلاح بالكامل لضمان أمن الحدود الشمالية للدولة اليهودية