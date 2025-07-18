روسيا تسقط 73 مسيّرة أوكرانية

روسيا تسقط 73 مسيّرة أوكرانيةأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 73 طائرة مسيرة أوكرانية استهدفت عددًا من المناطق داخل الأراضي الروسية خلال الليلة الماضية.

وأشارت الوزارة في بيان لها، أن الهجمات طالت نحو 12 منطقة وسجلت أعنف الضربات في منطقتي بريانسك وأوريول ومحيط العاصمة موسكو.

وفي وقت سابق، أفاد سيرغي سوبيانين عمدة موسكو في تصريح له بأنه تم تدمير طائرتين مسيرتين أوكرانيتين كانتا متجهتين نحو العاصمة الروسية موسكو.

في سياق متصل لم تفض الجولتان الأخيرتان من المفاوضات بين موسكو وكييف، اللتان عقدتا مؤخرًا في تركيا، إلى تحقيق اختراق سياسي يمهد لوقف الحرب المستمرة بين الطرفين منذ فبراير 2022، بل اقتصرتا على تبادل آلاف الأسرى، وهو ما اعتبر خطوة إيجابية في مسار الحوار رغم تعقيدات النزاع.

وأكدت روسيا أن المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا ستستمر، مع إمكانية عقد الجولة الثالثة من المحادثات في تركيا، لكن لم يتم تحديد موعد رسمي بعد.

يذكر أن روسيا وأوكرانيا تتبادلان منذ بداية الحرب التي دخلت عامها الثالث بشكل شبه يومي تقارير تؤكد تصدي كل منهما لهجمات من الطرف الآخر دون التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل، نظرًا لظروف الحرب والمعارك المستمرة منذ 24 فبراير عام 2022.