نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسرائيل: إرسال مساعدات إنسانية إلى الدروز في السويداء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت إسرائيل اليوم الجمعة، أنها بصدد إرسال مساعدات إنسانية إلى السويداء، وذلك بعد اشتباكات في المحافظة ذات الغالبية الدرزية.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان "على خلفية الهجمات الأخيرة التي استهدفت الدروز في السويداء والوضع الإنساني الصعب في هذه المنطقة، أمر وزير الخارجية جدعون ساعر بإيصال مساعدات إنسانية عاجلة إلى السكان الدروز في المنطقة".

وأوضحت الوزارة، أن قيمة المساعدات ستكون مليوني شيكل (حوالى 600 ألف دولار) وتشمل حصصا غذائية وإمدادات طبية.

وتتعهد إسرائيل بحماية الدروز في المنطقة من أي هجوم، وتدعمها في ذلك دعوات من الأقلية الدرزية الموجودة في إسرائيل.

ومن جانبه، نفى المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، أن قوات الأمن السورية تستعد لإعادة الانتشار في مدينة السويداء، لفض الاشتباكات بين قوات العشائر والفصائل المحلية في السويداء.

وأكدت وزارة الداخلية السورية أن قوات الأمن في حالة جاهزية طبيعية دون أي تحرك أو انتشار في محافظة السويداء.