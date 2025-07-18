نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسرائيل: يجب وقف مسلسل القتل بحق الدروز في سوريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد بريت جوناثان ميلر ممثل إسرائيل لدى الأمم المتحدة، أن الانتهاكات بحق الدروز مستمرة في سوريا، مشددًا على أن يجب أن يتوقف مسلسل القتل بحق الدروز في سوريا.

وأضاف ميلر، أن الأقليات في سوريا تتعرض للاضطهاد.

ومن جانبه، قال قصي الضحاك مندوب سوريا الدائم لدى مجلس الأمن، إن إسرائيل تشن حربا مفتوحة على سوريا.

وفي كلمته أمام مجلس الأمن، قال الضحاك إن سوريا "تدين الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها، وتؤكد أن هذه الممارسات ليست إلا انتهاكات ممنهجة لجرها إلى ساحة الصراع".

وأوضح أن "الاعتداءات الإسرائيلية تعيق جهود الدولة لبسط سلطتها"، مشيرا إلى أن إسرائيل "انتهكت مرارا اتفاق فض الاشتباك مع سوريا".

وعن الأحداث الأخيرة في السويداء وشنّ إسرائيل ضربات على القوات الحكومية ومواقع داخل سوريا، قال الضحاك إن "التصعيد الإسرائيلي خطير".

وتابع الضحاك قائلا: "القيادة السورية تعاملت مع الوضع بأعلى درجات الحكمة واتخذت قرارات سيادية دقيقة".

