عاجل- توتر خطير على مداخل السويداء وسط تصاعد تهديدات مقاتلي العشائر العربية

أحمد جودة - القاهرة - توتر خطير على مداخل السويداء وسط تصاعد تهديدات مقاتلي العشائر العربية

توتر خطير على مداخل السويداء وسط تصاعد تهديدات مقاتلي العشائر العربية، قال خليل هملو، مراسل القاهرة الإخبارية من دمشق، إن الأوضاع في محافظة السويداء باتت شديدة الخطورة، واصفًا المشهد بأنه "قاتم وسوداوي" في ظل احتشاد آلاف المقاتلين من العشائر العربية على مداخل المدينة، واستعدادهم للدخول إليها.

وأوضح هملو، خلال مداخلة مباشرة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الوضع لم يعد يقتصر على عشائر البدو، بل انضمت إليهم عشائر من مختلف المحافظات السورية، من الشمال والشرق وحتى وسط البلاد، ما يؤكد أن الأزمة دخلت مرحلة جديدة من التصعيد، حيث تتجمع هذه القوى المسلحة عند أطراف مدينة السويداء، في مشهد ينذر باندلاع قتال شرس.

تحرك محفوف بالمخاطر

أكد «هملو» أن قوات الأمن العام السورية وصلت بالفعل إلى أطراف المدينة، وهي تتهيأ للدخول، لكن هذا التحرك محفوف بالمخاطر ما لم يتم التوصل إلى توافق مع شيوخ العقل في السويداء. فدخول المدينة دون هذا التوافق قد يُفجر مواجهة مباشرة مع العشائر المسلحة.

العشائر تطالب بالاقتصاص من المتهم بقتل

نقل «هملو» عن مصدر ميداني أن قوات الأمن العام لا تستطيع التدخل بشكل مباشر خشية أن تُتهم بالانحياز لطرف دون آخر، خاصة في ظل حالة التوتر الكبيرة مع العشائر التي تطالب بالاقتصاص من الفصيل المتهم بقتل وتشريد أبنائهم داخل محافظة السويداء.