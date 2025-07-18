نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. وزير الخارجية يواصل اتصالاته المكثفة لخفض التصعيد بالمنطقة وبين إيران وإسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

واصل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اتصالاته المكثفة لخفض التصعيد بالمنطقة، حيث جرت اتصالات بين وزير الخارجية وديفيد لامي، وزير خارجية المملكة المتحدة، وعباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، ورافائيل جروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الاتصالات تناولت الجهود المبذولة لتحقيق التهدئة وخفض التصعيد بالمنطقة وتثبيت وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل بشكل مستدام، وضمان عدم تجدد الأعمال العدائية والدفع بالمسار السياسي والسلمي.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أنه تم تبادل وجهات النظر بشأن سبل إعادة إحياء المفاوضات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية ودول E3 حول البرنامج النووى الإيراني، بما يسهم في استعادة المسار الدبلوماسي ومعالجة الشواغل المرتبطة بالبرنامج، خاصة مع قرب الموعد المرتقب لتفعيل آلية العقوبات الأممية خلال أسابيع معدودة حسب ما أعلنته دول E3.

وخلال الاتصال مع وزير خارجية المملكة المتحدة، بحث الوزيران عبد العاطي، ولامي، سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيزها، خاصة في المجالات التجارية والاستثمارية والسياحية.

كما بحث الوزير عبد العاطى مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية دعم التعاون الثنائى بين مصر والوكالة في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.