العالم اليوم - هل ترتدي "النعال" كل يوم؟.. خبراء يحذرون من مخاطر محتملة

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 18 يوليو 2025 01:11 مساءً - بحلول فصل الصيف، يختار العديد من الأشخاص ارتداء "النعال" لجمالها، وخفة وزنها وسهولة المشي بها، لكن الأطباء يحذرون من مخاطر محتملة لهذه العادة الشائعة.

ورغم ملاءمتها لفصل الصيف، إلا أن النعال غير مناسبة للمشي لمسافات طويلة، وقد تسبب آلام المفاصل والكعب، بل قد تؤدي إلى التواء أو تمزق الكاحل.

آلام المفاصل

ذكر تقرير لموقع "فيري ويل هيلث"، المتخصص في أخبار الصحة، أن "الصنادل" لا توفر دعما كافيا لقوس القدم، وليست مصممة للمشي لمسافات طويلة.

وقد يؤدي غياب الدعم الكافي إلى آلام في القدمين والركبتين وأسفل الظهر.

التهاب اللفافة الأخمصية

قد يتسبب ارتداء النعال في التهاب اللفافة الأخمصية، وهو نسيج يوجد في باطن القدم.

ويحدث هذا الالتهاب نتيجة الضغط المتكرر، مما يؤدي إلى آلام مزعجة أثناء المشي أو الوقوف لفترات طويلة.

البروز العظمي عند الإصبع الكبير

يمكن أن تزيد الصنادل المفتوحة من الأمام، والضيقة عند قاعدة الإصبع الكبير، من خطر الإصابة ببروز عظمي في تلك المنطقة، وهو ما قد يسبب ألما وتشوها في شكل القدم.

ألم الكعب

تفتقر معظم الصنادل إلى وسادة لامتصاص الصدمات، وفي هذه الحالة يمتص الكعب مزيدا من الضغط أثناء المشي، ما قد يؤدي إلى آلام الكعب، خصوصا عند المشي لمسافات طويلة.

تشكل الثآليل الجلدية

الثآليل الجلدية هي مناطق سميكة وصلبة تتكون نتيجة الاحتكاك أو الضغط المتكرر.

وقد يؤدي ارتداء النعال، خاصة إذا كانت غير ملائمة لمقاس القدم، إلى ظهور هذه الثآليل.

التواء أو تمزق الكاحل

يزداد خطر الإصابة بالتواء أو تمزق الكاحل عند ارتداء الصنادل، بسبب ضعف ثبات القدم داخل الحذاء.

وغالبا ما تحدث هذه الإصابات عند ارتداء صنادل ذات كعب مرتفع أو ممارسة الرياضة بالنعال.

متى يجب تجنب النعال؟

النعال مناسبة للنزهات الشاطئية أو العشاء غير الرسمي، كما ينصح باستخدامها أثناء السباحة وفي غرف تغيير الملابس والحمام.

لكن الأطباء يشددون على تجنب ارتدائها أثناء ممارسة التمارين الرياضية، أو العمل أو المشي في الحديقة أو على أرضية زلقة وغير مستقرة، وخصوصا عند السير لمسافات طويلة.

وينصح باختيار صنادل مناسبة تحتوي على دعم لقوس القدم، وكعب منخفض أو مسطح، بالإضافة إلى وسادة لراحة باطن القدم. كما يجب التأكد من أن مقاس الصندل مناسب تماما للقدمين.