العالم اليوم - عبد العاطي وعراقجي يبحثان التطورات الأخيرة في سوريا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 18 يوليو 2025 11:17 صباحاً - بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، الجمعة، التطورات الأخيرة في المنطقة لا سيما في الملف السوري، في اتصال هاتفي بينهما.

وأفادت وكالة إرنا الإيرانية، بأن عبد العاطي أكد خلال الاتصال على موقف القاهرة الداعم لوحدة أراضي سوريا، والحفاظ على حقوق جميع الأقليات، والتصدي لمحاولات تقسيمها.

من جانبه عبر عراقجي عن "قلقه العميق إزاء التطورات الأخيرة في سوريا، والاعتداءات الإسرائيلية على سوريا ولبنان، واستمرار الإبادة الجماعية في غزة".

وشدد الوزير الإيراني، "على ضرورة تنسيق جهود دول المنطقة لمواجهة سياسات إسرائيل العدوانية والتوسعية، التي تُزعزع استقرار وأمن المنطقة بأسرها".