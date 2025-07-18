العالم اليوم - أوبر تعتزم نشر 20 ألف سيارة أجرة ذاتية القيادة خلال 6 سنوات

انتم الان تتابعون خبر أوبر تعتزم نشر 20 ألف سيارة أجرة ذاتية القيادة خلال 6 سنوات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 18 يوليو 2025 11:17 صباحاً - قالت شركة أوبر الأميركية لخدمات النقل عبر التطبيقات الخميس إنها تعتزم نشر 20 ألف سيارة أجرة ذاتية القيادة على الأقل خلال السنوات الست المقبلة.

وقالت الشركة إن الأسطول سيتألف من سيارات الدفع الرباعي المصنعة من قبل شركة لوسِد الأميركية للسيارات الكهربائية، وستكون مجهزة بتقنية القيادة الذاتية التي طورتها شركة "نورو" الناشئة.

وقالت الشركة عملاق النقل في بيان: "ستكون المركبات مملوكة وسيجري تشغيلها من قبل أوبر أو أو شركائها من الأساطيل الخارجية وسيجري إتاحتها للركاب حصريا عبر منصة أوبر.

ويجري حاليا اختبار نموذج أولي في لاس فيغاس، بولاية نيفادا. وقالت الشركة إنها "ستطلق أولا في مدينة أميركية كبرى العام المقبل".

وأظهرت أوبر بالفعل طموحها لتصبح المنصة المتخصصة لسيارات الأجرة ذاتية القيادة، حيث وقعت صفقات مع عملاق السيارات الألماني فولكس فاغن وشركة واي مو، شركة السيارات ذاتية القيادة المملوكة لشركة ألفابت الأم لغوغل.

وفي بعض المدن الأميركية، تتوفر بالفعل سيارات واي مو ذاتية القيادة على المنصة. ومن المقرر أيضا إضافة سيارات أجرة ذاتية القيادة من فولكس فاجن إلى العروض.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت أوبر أيضا عن شراكة جديدة مع شركة مومنتا الصينية للسيارات ذاتية القيادة تهدف إلى تقديم خدمات مستقلة خارج الولايات المتحدة والصين.