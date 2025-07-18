نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في صفقة تبادلية.. زيلينسكي يعرض على ترامب سلاحا أوكرانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم الجمعة، أنه يناقش صفقة ضخمة بشأن الطائرات المسيرة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكد زيلينسكي أن محادثاته الأخيرة مع ترامب تركزت على اتفاق من شأنه أن يسمح للولايات المتحدة وأوكرانيا بدعم التكنولوجيا الجوية تبادليًا، مشيرا إلى أنه عرض مشاركة الولايات المتحدة "كل ما تعلمته كييف عن الحرب الحديثة خلال 3 أعوام من الصراع مع روسيا".

وستشتري الولايات المتحدة من أوكرانيا طائرات دون طيار مجربة قتاليا، وستشتري كييف في المقابل مجموعة من الأسلحة الأمريكية.

ونقلت "نيويورك بوست" عن زيلينسكي قوله إن "الشعب الأمريكي يحتاج إلى هذه التقنيات وإلى وجودها في ترسانته"، مؤكدا أنه يعتقد "أنها حقا صفقة رابحة للطرفين".

يشار إلى أن صحيفتي "فايننشال تايمز" و"واشنطن بوست" نشرتا في مطلع الأسبوع الجاري تقارير تزعم أن ترامب حث رئيس نظام كييف على مهاجمة موسكو وسانت بطرسبرغ. فوفقا لـ "فايننشال تايمز" فعل ترامب ذلك كجزء من استراتيجيته "لإجبار روسيا على التفاوض"، بينما ذكرت "واشنطن بوست" أن زيلينسكي طلب بالمقابل من الرئيس الأمريكي الأسلحة اللازمة لتنفيذ استراتيجيته.

لكن سرعان ما نفت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت المعلومات الواردة في هذه التقارير. ووفقا لها، لم يدع ترامب في محادثته مع زيلينسكي إلى ضرب موسكو وسانت بطرسبرغ، فالرئيس الأمريكي "يعمل بلا كلل" لإنهاء النزاع في أوكرانيا.

ويوم الاثنين، أعطى ترامب روسيا مهلة 50 يوما لإبرام اتفاق سلام. فإذا لم يتم الوفاء بالشروط، هددت واشنطن بفرض رسوم بنسبة 100% على واردات السلع الروسية، إلى جانب رسوم ثانوية على الدول التي تشتري نفطها وغازها وناقلات الطاقة الأخرى.