العالم اليوم - الإمارات والمجر توقّعان اتفاقيات ومذكرات تفاهم جديدة

انتم الان تتابعون خبر الإمارات والمجر توقّعان اتفاقيات ومذكرات تفاهم جديدة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 18 يوليو 2025 10:21 صباحاً - شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وفيكتور أوربان، رئيس وزراء المجر الخميس، تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين دولة الإمارات والمجر والتي تهدف إلى تعزيز آفاق التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات التنموية.. وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس دولة الإمارات إلى المجر.

وشملت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تبادلها وأعلنها الجانبان التالي : التعاون في مجال مراكز البيانات ومشاريع الذكاء الاصطناعي، والطاقة الخضراء والمتجددة، والغذاء والزراعة بجانب الأسرة والشباب وتبادل الخبرات في مجالات تطوير العمل الحكومي، ومشاريع أنظمة تخزين الطاقة، وغيرها من القطاعات التي تحظى باهتمام متبادل.

وتبادل المذكرات ــ خلال المراسم التي جرت في مقر رئاسة الوزراء في العاصمة المجرية بودابست ــ من جانب دولة الإمارات كل من: الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة؛ والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية وسناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة ومريم بنت أحمد الحمادي وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء وفيصل عبدالعزيز البناي مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الإستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة مجموعة إيدج وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للاستثمار؛ ومحمد علي العبار، رئيس مجلس إدارة شركة إيغل هيلز، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الإمارات الرسمية.

فيما وقعها من الجانب المجري نظراؤهم من الوزراء والمسؤولين المعنيين بهذا القطاعات.