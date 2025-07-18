العالم اليوم - ستيلانتس سترفع إنتاجها في المغرب إلى 535 ألف سيارة سنويا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 18 يوليو 2025 08:15 صباحاً - تعتزم مجموعة ستيلانتس العالمية لصناعة السيارات زيادة إنتاجها الإجمالي في المغرب إلى 535 ألف سيارة سنويا، على أن تشمل السيارات الكهربائية الصغيرة الحجم، بحسب بيان صادرة عن الشركة.

وقال البيان، الذي نقلته وكالة فرانس برس الخميس، "اقتناعا منها بالتنافسية العالية لصناعة السيارات المغربية أطلقت ستيلانتس مشاريع جديدة كبرى"، يتوقع من خلالها أن "تبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية لمصنع القنيطرة (غرب) 535 ألف سيارة سنويًا".

تهدف هذه المشاريع الى زيادة الطاقة الإنتاجية للمصنع من 200 ألف حاليا إلى 535 ألفا سنويا، بما فيها السيارات الصغيرة الحجم التي تعمل بالطاقة الكهربائية وتلاقي إقبالا في أوروبا.

وتعتزم المجموعة زيادة إنتاجها من هذه السيارات "من 20 ألفا إلى 70 الف وحدة سنويا" بدءا من مطلع هذا العام.

وتشمل علامات ستروين أمي وأوبل روكي وفيات توبولينو، وكلها تعمل بالطاقة الكهربائية.

ويضاف الى ذلك إنتاج 65 ألف وحدة سنويا من المركبات الثلاثية العجلات التي تعمل أيضا بالطاقة الكهربائية، ابتداء من يوليو.

يتوقع أن تخلق هذه المشاريع 3 آلاف فرصة عمل في المصنع الواقع شمال الرباط، الذي افتتح العام 2019، ويوظف حاليا 3500 شخص.

كما يتوقع أن ترفع معدل الإدماج الصناعي المحلي إلى 75 بالمئة، بدل 69 بالمئة حاليا.

وستيلانتس مجموعة كبرى لصناعة السيارات تضم عدة علامات عالمية (ستروين، كرايسلر، جيب... وغيرها).

تحتل صناعة السيارات صدارة الصادرات المغربية منذ عدة أعوام. وحققت عائدات تفوق 157 مليار درهم (نحو 17 مليار دولار) العام الماضي، وفق مكتب الصرف.

لكن حجم صادرات القطاع تراجع بنسبة 4 بالمئة في مايو مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي.

تراهن المملكة أيضا على تطوير قطاع السيارات النظيفة، فقد أعلن في يونيو افتتاح أول مصنع لمكونات بطاريات الليثيوم-أيون للسيارات الكهربائية لشركة "كوبكو"، التي تجمع بين الشركة القابضة "المدى" التابعة للعائلة الملكية وشركة "جي إن جي آر أدفنسد تكنولوجيز" الصينية المتخصصة في مكونات البطاريات.