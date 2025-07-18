العالم اليوم - بلومبرغ: ميتا عينت باحثين في الذكاء الاصطناعي من أبل

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 18 يوليو 2025 08:15 صباحاً - أفادت وكالة بلومبرغ نيوز مساء الخميس نقلا عن مصادر أن ميتا بلاتفورمز عينت اثنين من الباحثين البارزين في مجال الذكاء الاصطناعي من آبل هما مارك لي وتوم جونتر ضمن فريق مختبرات الذكاء الاصطناعي الفائقة. وذلك بعد فترة وجيزة من استقطاب رئيسهما رومينغ بانغ السابق من الشركة المصنعة لهواتف آيفون.

وذكر التقرير أن لي بدأ العمل في ميتا بعد مغادرته أبل في الأيام القليلة الماضية، فيما سيبدأ جونتر العمل قريبا.

تأتي هذه الخطوة في سياق سباق محموم على استقطاب المواهب في مجال الذكاء الاصطناعي بين شركات التكنولوجيا الكبرى.

وتُعد ميتا، المالكة لفيسبوك وإنستغرام، من بين أكثر الشركات نشاطاً في جهود التوظيف. فقد جعل الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ الذكاء الاصطناعي أولوية قصوى للشركة، مستثمراً بكثافة في العاملين ومراكز البيانات لمجاراة المنافسين مثل "أوبن إيه آي" و"غوغل".

ووفقًا لما ذكرته بلومبرغ، عرضت ميتا على رومينغ بانغ حزمة تعويضات متعددة السنوات تتجاوز قيمتها 200 مليون دولار لضمان انضمامه إلى صفوفها.

وأفادت مصادر لرويترز أن بانغ كان رئيس فريق نماذج الأساس في أبل ومسؤولا عن ميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.