العالم اليوم - رئيس البرازيل: تهديدات ترامب بالرسوم الجمركية "ابتزاز مرفوض"

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 18 يوليو 2025 05:07 صباحاً - وصف الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في خطاب عبر التلفزيون الوطني الخميس التهديدات التي أطلقها نظيره الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية باهظة على بلاده بأنها "ابتزاز مرفوض".

وفي 9 يوليو الجاري أعلن ترامب عزمه على فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 50 بالمئة على الصادرات البرازيلية إلى الولايات المتحدة ما لم تتراجع برازيليا عن محاكمة حليفه، الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو الذي يُحاكم بتهمة تدبير محاولة انقلاب.

ووصف لولا في كلمته المتلفزة "بعض الساسة البرازيليين" الذين يدعمون تهديدات ترامب ضد أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية بـ"خونة الوطن".

وأضاف محذرا من أن "البرازيل ليس لها سوى مالكٌ واحد: الشعب البرازيلي".

وفي رسالة إلى نظيره البرازيلي نشرها على منصته "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي الخميس، حضّ ترامب برازيليا على "التوقف عن مهاجمة" بولسونارو.

وبشأن الرسوم الجمركية الإضافية التي يعتزم ترامب فرضها على البرازيل، قال الرئيس الأميركي في وقت سابق من هذا الشهر "اعتبارا من الأول من أغسطس، سنفرض تعرفة جمركية بنسبة 50 بالمئة على أي منتج برازيلي يدخل إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى التعرفات القطاعية".

وحذّر الرئيس الجمهوري من أن "المنتجات التي تمرّ عبر دولة أخرى لتجنّب هذه الرسوم الإضافية ستخضع لتعرفات جمركية أعلى".