العالم اليوم - سنوب دوغ ينضم إلى مودريتش كمستثمر في نادٍ كروي

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 18 يوليو 2025 04:12 صباحاً - أصبح مغني الراب الأميركي سنوب دوغ رسميا شريكا في ملكية نادي سوانزي سيتي، المنافس بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي لكرة القدم (تشامبيون شيب).

وانضم سنوب دوغ (53 عاما)، والذي ألمح إلى الاستثمار في النادي من خلال المساهمة في الترويج لإطلاق قميص الفريق في وقت سابق من هذا الأسبوع، إلى لاعب خط الوسط الكرواتي لوكا مودريتش كشريك في ملكية سوانزي.

وقال سنوب دوغ "حبي لكرة القدم معروف، لكن انتقالي إلى ملكية النادي مع سوانزي سيتي يمنحني شعورا خاصا".

وأضاف سنوب دوغ في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا": "لقد لامستني قصة النادي والمنطقة. إنها مدينة وناد عظيمان ينتميان للطبقة العاملة مثلي تماما".

واختتم دوغ حديثه قائلا "أنا فخور بكوني جزءا من سوانزي سيتي. سأبذل قصارى جهدي لمساعدة النادي، وأتطلع للتعرف على جميع أعضاء فريقي".

وقالت مجموعة مالكي سوانزي إن "قاعدة الجماهير العالمية الهائلة لسنوب دوغ ستساعدنا بالتأكيد".