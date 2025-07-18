عاجل- غارات إسرائيلية فوق الجنوب السوري.. وتحركات على الأرض تُربك فصائل "الهجري" في السويداء

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أحمد جودة - القاهرة - غارات إسرائيلية فوق الجنوب السوري.. وتحركات على الأرض تُربك فصائل "الهجري" في السويداء

اخترقت طائرات الاحتلال الإسرائيلي الأجواء السورية، اليوم، وحلّقت بشكل منخفض فوق محافظتي درعا والقنيطرة باتجاه السويداء، وفق ما أوردته مصادر إعلامية سورية.

ويأتي هذا التحليق في توقيت بالغ الحساسية، حيث تشهد جبهات ريف السويداء حالة من التوتر والاشتباك، مع تقدم سريع لقوات العشائر العربية المدعومة من جهات محلية، وسط تقهقر واضح للقوات الدرزية الموالية لـ "حكمت الهجري"، الزعيم الديني البارز في السويداء.

ووفقًا لمراسلين ميدانيين، تزامن تحليق الطائرات مع تحركات عسكرية مفاجئة على الأرض، واشتباكات خفيفة في بعض المناطق المتنازع عليها، ما يثير تساؤلات حول وجود تنسيق غير معلن بين القوى الإقليمية والداخلية في إعادة رسم معادلات السيطرة جنوب سوريا.

تحليق الطيران الإسرائيلي فوق الجنوب السوري لم يكن الأول من نوعه، لكنه يحمل هذه المرة دلالات بالغة، خصوصًا في ظل تفكك منظومة الولاء التقليدية داخل بعض الفصائل المسلحة، وتصاعد الخلافات بين القيادات الدرزية والعشائر العربية في المنطقة.

وفيما لم يصدر أي تعليق رسمي من دمشق حتى اللحظة، يبقى المشهد مفتوحًا على احتمالات الانفجار أو إعادة التموضع في خريطة الجنوب السوري المضطرب.