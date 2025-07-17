نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أبو الغيط" يعزي العراق في ضحايا حريق الكوت: الجامعة العربية بالكامل متضامنة معكم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدم السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، خالص تعازيه لجمهورية العراق، جراء الحريق الكبير الذي اندلع بسوق تجاري في مدينة الكوت شرقي العراق، والذي أسفر عن وقوع عشرات الضحايا والمصابين.

صرح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن أبو الغيط أعرب عن مواساته القلبية لأسر الضحايا، وتمنياته للمصابين جراء هذا المصاب الأليم بالشفاء العاجل، مؤكدًا في ذات السياق على تضامن الجامعة العربية الكامل مع جمهورية العراق.