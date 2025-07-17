العالم اليوم - القوات الروسية تواصل تقدمها وتسيطر على 3 بلدات جديدة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 17 يوليو 2025 02:08 مساءً - تواصل القوات الروسية توسيع مناطق سيطرتها في العملية العسكرية الخاصة في المناطق الشرقية من أوكرانيا، وتزيد من الأراضي والقرى والبلدات التي تسيطر عليها.

فقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية تمكّنت من السيطرة على 3 بلدات جديدة، واحدة في خاركيف والثانية في زابوريجيا، والثالثة في دونيتسك.

وأوضحت الوزارة أن القوات الروسية سيطرت على بلدة ديغتيارنويه في مقاطعة خاركيف، وكامينسكوي في زابوريجيا، وبوبوف يار في دونيتسك.

وكانت الوزارة أعلنت، أمس الأربعاء، أن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على بلدة نوفوخاتسكوي في دونيتسك، الأمر الذي مكنها من فتح ممر استراتيجي باتجاه مقاطعة دنيبروبتروفسك.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية أنه "نتيجة لعمليات هجومية ناجحة، حررت وحدات من قوات مجموعة الشرق الروسية، بلدة نوفوخاتسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أنه بفضل السيطرة على بلدة نوفوخاتسكوي في دونيتسك، فتحت القوات الروسية الطريق إلى قطاع آخر من حدود الجمهورية مع مقاطعة دنيبروبتروفسك.