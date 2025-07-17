العالم اليوم - قتيلتان وعدة مصابين بعد هجوم على كنيسة كاثوليكية في غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 17 يوليو 2025 12:12 مساءً - قال أطباء في مستشفى الأهلي بمدينة غزة، الخميس، إن امرأتين قُتلتا وأصيب عدد آخر في غارة جوية استهدفت الكنيسة الكاثوليكية في قطاع غزة.

وألحقت الغارة أضرارا بكنيسة العائلة المقدسة، وهي الكنيسة الكاثوليكية الوحيدة داخل القطاع الفلسطيني.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أن ستة أشخاص أصيبوا بجروح خطيرة، بينما أصيب كاهن الكنيسة الأب جبرائيل رومانيلي، الذي كان يُطلع البابا الراحل فرنسيس بانتظام على مستجدات الحرب، بجروح طفيفة في ساقه.

وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إن "ضربات إسرائيلية أصابت كنيسة كاثوليكية في غزة".

وأضافت أن "الغارات الإسرائيلية على غزة والتي ضربت كنيسة العائلة المقدسة الكاثوليكية غير مقبولة".

وأوضحت: "الهجمات التي تشنها إسرائيل على المدنيين منذ أشهر غير مقبولة. ولا يمكن لأي عمل عسكري أن يبرر هذا السلوك".

وفي معرض رده على استفسارات فرانس برس، قال الجيش الإسرائيلي إنه "يحقق في الحادثة".