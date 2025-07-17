العالم اليوم - ميدفيديف يقترح توجيه ضربات وقائية ضد الغرب

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 17 يوليو 2025 12:12 مساءً - نقلت وكالة تاس الرسمية للأنباء اليوم الخميس عن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، الرئيس الروسي السابق، قوله إن الغرب يشن فعليا حربا واسعة النطاق على روسيا.

وأضاف الرئيس الروسي السابق أنه يجب على موسكو أن ترد بشكل كامل وتوجيه ضربات وقائية إذا لزم الأمر. وبحسب الوكالة قال ميدفيديف "علينا أن نتصرف وفقا لذلك. الرد بشكل كامل. وإذا لزم الأمر، توجيه ضربات وقائية". ورفض ميدفيديف تعليقات مسؤولين غربيين بأن روسيا يمكن أن تهاجم أوروبا ووصفها بأنها محض هراء. وقال ميدفيديف "أذكركم بأن رئيسنا (فلاديمير بوتين) قال بشكل لا لبس فيه إن روسيا ليس لديها أي نية لمحاربة حلف شمال الأطلسي أو ’مهاجمة أوروبا،".

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