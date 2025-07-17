العالم اليوم - هواوي تتصدر سوق الهواتف الذكية في الصين لأول مرة منذ 4 سنوات

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 17 يوليو 2025 12:12 مساءً - تصدّرت شركة "هواوي" التكنولوجية سوق الهواتف الذكية في الصين خلال الربع الثاني من العام، للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات، متجاوزة شركة "أبل" الأميركية ومنافسيها المحليين مثل "شاومي"، بحسب شركة "آي دي سي" الأميركية.

وذكر تقرير لـ"آي دي سي" أنّ "هواوي" سلّمت 12,5 مليون هاتف في الصين خلال هذا الربع، ما يعادل حصة سوقية بـ18,1 بالمئة.

ويأتي انتعاش "هواوي" في الصين بعد أن واجهت الشركة سلسلة من القيود على الصادرات فرضتها الولايات المتحدة، وحظرا في الدول الغربية، وتحقيقا في قضية فساد في بلجيكا.

بعد ستة أرباع من النمو، انكمش السوق الصيني بنسبة 4 بالمئة على أساس سنوي، إذ بلغ إجمالي الأجهزة في السوق 69 مليونا.

وقال كبير المحللين في "آي دي سي" آرثر غو "رغم الهدنة التجارية الأخيرة بين الولايات المتحدة والصين، لا يزال الوضع الاقتصادي العالمي يواجه تحديات مستمرة، في ظل بقاء ثقة المستهلكين ضعيفة".

وأضاف "يشير هذا الوضع إلى أنه من غير المرجح حدوث زيادة كبيرة في الطلب على الهواتف الذكية على المدى القريب، وسيتعين على السوق التكيف مع بيئة أكثر تعقيدا في النصف الثاني من العام".

وبحسب الأرقام الرسمية، شهد الاقتصاد الصيني نموّا بنسبة 5,2 بالمئة في الربع الثاني، على الرغم من المواجهة التجارية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

أصبحت شركة "هواوي" محور صراع عنيف بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم بعد أن أشارت واشنطن إلى أن بكين قد تستخدم معداتها للتجسس، وهو ما تنفيه الشركة.

ومنذ العام 2019، أدت العقوبات إلى الحد من قدرة الشركة على الوصول إلى التقنيات المصنعة في الولايات المتحدة، مما أجبرها على ابتكار مكوناتها الخاصة.

تعاني شركة "أبل" انخفاضا في مبيعات هواتف "آي فون" في الصين، وفي العام الماضي فقدت مكانتها كأكثر ماركة مبيعا للهواتف الذكية في البلاد أمام منافسين محليين. وفي تقرير "آي دي سي"، احتلت "أبل" المرتبة الخامسة في القائمة، محتفظة بحصة 13,9 بالمئة من سوق الهواتف الذكية في الصين.