العالم اليوم - إسبانيا تدعم استثماراتها في موريتانيا بـ200 مليون يورو

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 17 يوليو 2025 09:24 صباحاً - كشفت الحكومة الإسبانية، مساء الأربعاء، عن تخصيص حزمة مالية بقيمة 200 مليون يورو لدعم استثماراتها في موريتانيا، وإطلاق منصة "القنطرة" الرقمية لتكون جسرًا مباشرًا بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين.

جاء ذلك في ختام أعمال الاجتماع الأول رفيع المستوي بين البلدين، الذي تضمن تنظيم مجلس الأعمال الموريتاني ـ الإسباني، والذي حضره الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، ورئيس الحكومة الإسبانية "بيدرو سانشيز".

وذكرت الوكالة الموريتانية للأنباء، أن الجلسة الختامية شهدت إعلانات وتعهدات ملموسة.

وكشف "سانشيز" في كلمة له أن حزمة الـ200 مليون يورو تتوزع بين قروض للمشاريع الخضراء، وتمويل دراسات الجدوى، وأدوات لتغطية المخاطر، وتسهيل تنفيذ المشاريع، خاصة في مجال تحول الطاقة.

وأعلن أن بلاده ستعين اعتبارًا من الأول من سبتمبر، أول ممثل اقتصادي وتجاري لها في موريتانيا.

بدوره أكد الرئيس الموريتاني، أن بلاده توفر باقة واسعة من الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعات الإنتاجية مثل الصيد، والزراعة، والتنمية الحيوانية، والصناعات الاستخراجية والتعدينية، والبنى التحتية من طرق وجسور ومطارات ومبانٍ عمومية، وكذلك في قطاعات الخدمات، والغاز، والمعادن.