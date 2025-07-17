العالم اليوم - إسرائيل تستعد لمواجهة في سوريا وتنقل فرقتين من الجيش للحدود

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 17 يوليو 2025 08:09 صباحاً - ومع حشد فرقتين عسكريتين على تخوم الجولان، وتكثيف الغارات قرب العاصمة دمشق، يتجلّى تحول نوعي في الاستراتيجية الإسرائيلية يذهب أبعد من "الردع الوقائي" إلى مشروع أعمق لإعادة رسم المشهد الجغرافي-السياسي في الجنوب السوري.

فبينما ترفع تل أبيب شعار "حماية الدروز"، يرى مراقبون أن الحقيقة تتجاوز هذه الذريعة إلى محاولات استباقية لفرض توازنات جديدة في معادلة ما بعد الحرب، خاصة في ظل معطيات تكشف عن تفاهمات غير معلنة مع النظام السوري، بوساطة أميركية، لإخراج إيران من المعادلة السورية.

وسط هذا التداخل المعقد، تتحوّل السويداء من ساحة احتجاج داخلي إلى نقطة تماس إقليمي، يختلط فيها المحلي بالاستراتيجي، والإنساني بالجيوسياسي. فهل نحن أمام لحظة عابرة من التصعيد، أم بداية لتكريس مشروع إسرائيلي طويل الأمد على الأراضي السورية؟

حشود إسرائيلية على جبهة الجولان.. استعداد لمواجهة محدودة أم لحرب مفتوحة؟

أفاد محرر الشؤون الإسرائيلية نضال كناعنة خلال حديثه إلى برنامج" ستوديو وان مع فضيلة" على دوت الخليج أن إسرائيل بدأت نقل فرقتين عسكريتين من قطاع غزة إلى الحدود السورية، في خطوة تعكس – بحسب المصادر العسكرية – حجم التهديد الذي تستشعره تل أبيب من الجنوب السوري.

هذه التعبئة التي تشمل وحدات النخبة، مثل لواء المظليين، توحي بأن إسرائيل تستعد لعمل عسكري يمتد لأيام، لكنه قد يتطور بحسب الموقف الميداني وردود النظام السوري.

"الوضع في محافظة السويداء، كما يراه الجيش الإسرائيلي، يتطلب جهوزية عالية واستعداداً لتصعيد متدحرج"، بحسب كناعنة.

السويداء تحت المجهر الإسرائيلي.. "الدروز" هدفٌ معلن أم ذريعة للنفاذ الجيوسياسي؟

السويداء، التي تقطنها غالبية درزية، باتت محط تركيز إسرائيلي مفاجئ، وسط تقارير تتحدث عن انتشار نحو 200 عنصر تابع للنظام السوري داخل المدينة، الأمر الذي ترى فيه إسرائيل "محاولة لفرض السيطرة بالقوة". لكن الجيش الإسرائيلي، كما يقول كناعنة، يواجه تحديات ميدانية بسبب عدم القدرة على التمييز بين المقاتلين والمدنيين، ما يصعّب تنفيذ ضربات دقيقة.

مع ذلك، فإن الرسائل الإسرائيلية واضحة، وهي أن "أي تصعيد ميداني للنظام في السويداء سيقابل بضربات على مراكز القرار في دمشق".

لكن هل يمثل هذا التبرير المعلن كل الحقيقة؟

إسرائيل تستثمر في الفوضى.. لتوسيع مشروعها"

من دمشق، يقدّم الباحث في العلاقات الدولية محمد العمري قراءة مغايرة تماماً للتصعيد الإسرائيلي. فهو يعتبر أن الذريعة الدرزية ليست سوى ستار لمخطط إسرائيلي أوسع يرمي إلى خلق منطقة نفوذ تمتد من السويداء إلى البادية السورية.

واشار العمري، خلال مداخلته الى الخطة إسرائيلية والمشروع الجديد التذي ترمي الى تحقيقه تهدف إلى:

إخراج الجبهة الشمالية من معادلة الردع. فرض وقائع على الأرض على أي حكومة سورية مستقبلية. إبقاء يد إسرائيل مفتوحة للتدخل متى شاءت في الجغرافيا السورية.

تحدث العمري صراحة عن أن استهداف مؤسسات الدولة السورية – وليس فقط القوات النظامية – يكشف نية مبيتة لتفكيك بنية الدولة، لا مجرد حماية أقلية.

دمشق – تل أبيب: مفاوضات سرية و"تفاهمات استراتيجية" بوساطة أميركية؟

كشف كناعنة خلال مداخلته عن وجود مفاوضات غير معلنة بين النظام السوري وإسرائيل، تمت عبر وسطاء في أذربيجان.

ورغم أن النظام السوري لم يعلن رسميًا عن لقاءات، إلا أن مصادر إسرائيلية تؤكد حصول اجتماعات مع مسؤولين سوريين، كان الهدف منها التفاهم على ملفات الجنوب السوري، ومنع الوجود الإيراني، ووقف تهريب السلاح إلى حزب الله.

لكن إسرائيل، وفق الرواية الإسرائيلية، تشعر بـ"غدر تفاوضي"، إذ ترى أن النظام السوري يحاول استغلال الحوار لتنفيذ وقائع ميدانية تتناقض مع ما يُناقش على طاولة المفاوضات.

"إسرائيل لا تستهدف إسقاط النظام، بل تدفعه للعودة إلى طاولة التفاهمات"، بحسب كناعنة.

الضربات في دمشق.. رسائل مباشرة لرأس النظام

يعكس التحول اللافت في الاستهداف الإسرائيلي من المواقع الإيرانية إلى المؤسسات الرسمية في دمشق تصعيدًا نوعيًا.

تسعى تل أبيب، وفق التقرير، إلى إيصال رسالة مباشرة إلى رأس النظام السوري بأن ما يحدث في السويداء "غير مقبول"، وأن استمرار هذه السياسة قد يعرّض النظام إلى استهدافات واسعة.

وتحذّر إسرائيل من أنها قادرة – كما فعلت في العمق الإيراني – على شن غارات مؤثرة دون الحاجة للتوغل أو التمركز البري، مستفيدة من قرب دمشق من الأجواء الإسرائيلية.

التفاهم الأميركي – الإسرائيلي.. دعم مشروط أم ضوء أخضر غير معلن؟

يرى نضال كناعنة أن هناك "تفاهمًا" وليس "تفويضًا" من واشنطن للتحرك الإسرائيلي في سوريا.

فرغم دعم إدارة الرئيس ترامب للنظام السوري الجديد بقيادة أحمد الشرع، إلا أن إسرائيل تحاول إقناع واشنطن بأن الحسم في الجنوب لا يجب أن يتم على حساب الأرواح المدنية، أو بتصفية جماعية لأي مكون محلي مثل الدروز.

"الولايات المتحدة تدعم سيطرة النظام السوري على كامل الأراضي، لكن بشروط"، يقول كناعنة.

وإسرائيل بدورها تعتبر أن هذا الدعم الأميركي لا يتعارض مع ضربات تكتيكية تهدف لتعديل السلوك لا إسقاط النظام، بل على العكس، قد تساهم في تحسين شروط التفاوض.

أزمة الشرعية والرفض الدرزي في الجولان

يذكّر العمري في الاثناء بأن الطائفة الدرزية في الجولان المحتل رفضت الهوية الإسرائيلية منذ عام 1981، ويعتبر أن "التذرع بحمايتهم الآن لا يُقنع أحدًا".

ويضيف أن حتى الأصوات الدرزية داخل إسرائيل محدودة التأثير ولا تمثّل ورقة انتخابية رابحة لنتنياهو، ما ينزع المصداقية عن ذريعة "الحماية".

"ما تقوم به إسرائيل الآن هو محاولة استباقية لفرض أمر واقع سياسي وجغرافي في سوريا، تحسبًا لأي تسوية دولية مقبلة"، بحسب العمري.

إسرائيل تكتب فصلاً جديداً في الصراع السوري.. تحت غطاء "الحماية"

ما تشهده سوريا اليوم هو فصلٌ جديد من التداخل الإقليمي، حيث تتحول قضايا داخلية مثل السيطرة على السويداء إلى ملفات تفاوض عابر للحدود.

إسرائيل لا تخوض حرباً شاملة، لكنها ترسم حدود نفوذها بنيران موضعية ورسائل صاروخية.

ومع نظام سوري يسعى لتثبيت شرعيته، وإدارة أميركية تُوازن بين دعم الاستقرار والانصياع لحلفائها، تبدو المنطقة مقبلة على تفاهمات بالنار.

أما السكان في الجنوب السوري، خصوصًا في السويداء، فهم من يدفعون ثمن هذه المعادلات المعقدة، في ظل غياب حلول وطنية حقيقية، واشتباك المصالح الخارجية فوق رؤوسهم.