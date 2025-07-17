عاجل- الرئيس السوري: كلفنا فصائل محلية ومشايخ الدروز بإعادة الأمن إلى السويداء

أحمد جودة - القاهرة - الرئيس السوري: كلفنا فصائل محلية ومشايخ الدروز بإعادة الأمن إلى السويداء

أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع أنه قرر تكليف الفصائل المحلية ومشايخ العقل من أبناء الطائفة الدرزية، بمهمة استعادة الأمن والاستقرار في محافظة السويداء، وذلك في إطار مقاربة جديدة تعتمد على الحلول المجتمعية.

وقال الرئيس الشرع، خلال حديثه عن تطورات الأوضاع في الجنوب السوري، إن الدولة تثق في حكمة ووعي مشايخ السويداء وقياداتها المحلية، مؤكدًا أن إشراكهم في ضبط الأمن يعكس احترام الدولة لخصوصية المحافظة ودورها الوطني.

ويأتي هذا التوجه بالتزامن مع تصاعد المطالب الشعبية داخل السويداء، والتي دعت مرارًا إلى تمكين أبنائها من إدارة شؤونهم الأمنية بالتنسيق مع الدولة، بعيدًا عن مظاهر العنف أو المواجهة.

وشدد الرئيس السوري على أن ما يحدث في السويداء شأن وطني داخلي يتم التعامل معه بـ "مسؤولية وتقدير"، لافتًا إلى أن الدولة ستدعم أي جهد صادق يعيد الأمن ويحافظ على النسيج الاجتماعي للمحافظة.