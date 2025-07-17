نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي: تقرير "التمويل الدولي" أكد مرونة الاقتصاد في مواجهة أزمة إيران وإسرائيل.. وثقة عالمية في سياساتنا النقدية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إشادة دولية بصلابة الاقتصاد المصري رغم التوترات الإقليمية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، حيث استعرض خلاله عددًا من الملفات المهمة، وعلى رأسها ما ورد في تقرير معهد التمويل الدولي، أحد أكبر المؤسسات المالية العالمية، الذي أشاد بقدرة الاقتصاد المصري على الصمود والمرونة رغم الأزمات الإقليمية والدولية، وعلى وجه الخصوص الأزمة الإيرانية الإسرائيلية الأخيرة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن التقرير أكد أن تداعيات الحرب كانت محدودة ومؤقتة على الاقتصاد المصري، بفضل السياسات الاقتصادية الرشيدة التي تتبعها الدولة، مضيفًا أن التقرير أثنى على مرونة سعر الصرف المصري، وسياسات البنك المركزي، وهو ما زاد من ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في التوجه الاقتصادي للبلاد، خاصة مع التزام الحكومة بعدم التدخل في حركة سعر الصرف.