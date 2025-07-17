العالم اليوم - استقلالية الفيدرالي على المحك والدولار يدفع الثمن

انتم الان تتابعون خبر استقلالية الفيدرالي على المحك والدولار يدفع الثمن من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 17 يوليو 2025 06:12 صباحاً - لم يجد الدولار اتجاها واضحا خلال تعاملات الخميس المبكرة، بعد أن فقد بعضا من قوته خلال الليل، إذ تسببت مخاوف من أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يستعد لإقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الثقة في الأسواق الأميركية.

ونفى ترامب التقارير التي أفادت بأنه يعتزم إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، لكنه أبقى الباب مفتوحا أمام هذا الاحتمال وجدد انتقاداته لرئيس البنك المركزي لعدم خفض أسعار الفائدة.

ويشعر المستثمرون بالقلق من أن إقالة باول قبل انتهاء فترة ولايته في مايو 2026 من شأنها تقويض مصداقية النظام المالي الأميركي والدولار باعتباره عملة ملاذ آمن.

ينتقد ترامب باول منذ شهور بسبب عدم خفض أسعار الفائدة التي يقول إنها يجب أن تكون عند واحد بالمئة أو أقل.

ولم يشهد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى تغيرا يذكر وسجل 98.384 بعد تراجعه 0.3 بالمئة الأربعاء.

وارتفعت العملة الأميركية 0.2 بالمئة إلى 148.14 ين بعد انخفاضها 0.6 بالمئة خلال الليل، بحسب بيانات وكالة رويترز.

وسجل اليورو 1.1632 دولار بانخفاض 0.01 بالمئة.

وانخفض الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.3409 دولار.