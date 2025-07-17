عاجل- نتنياهو يطلب من فريق التفاوض "إبداء مرونة" لإبرام اتفاق بشأن غزة

أحمد جودة - القاهرة - إعلام عبري: رئيس الوزراء الإسرائيلي يغيّر لهجته ويدفع نحو تسوية محتملة

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، عن مسؤول بارز، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وجّه فريق التفاوض الإسرائيلي بضرورة إبداء قدر من المرونة في المحادثات الجارية، من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن الوضع في قطاع غزة.

وبحسب ما أوردته قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن الإعلام العبري، فإن هذا التوجيه يأتي في ظل ضغوط داخلية وخارجية متصاعدة على الحكومة الإسرائيلية، وسط جمود طويل في مسار التفاوض، وتصاعد الدعوات الدولية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وتبادل للأسرى.

ويُعد هذا التطور لافتًا، خصوصًا مع تمسك نتنياهو سابقًا بشروط وصفها مراقبون بـ "التعجيزية"، مما حال دون التقدم في الملفات الإنسانية والأمنية.

وتترقب الأوساط السياسية في تل أبيب وواشنطن نتائج الجولة الجديدة من المفاوضات غير المباشرة، وسط إشارات عن تحركات مكثفة في الكواليس قد تُفضي إلى اختراق محتمل في الملف.