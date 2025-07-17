81 شهيداً في غزة منذ فجر اليوم

81 شهيداً في غزة منذ فجر اليوماستشهد 81 فلسطينياً في غزة منذ فجر الأربعاء، بينهم 25 من طالبي المساعدات جراء تواصل قصف الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد 4 فلسطينيين في عمليتي قصف شنّهما جيش الاحتلال على شارع "أبو حصيرة" غرب مدينة غزة، ومنزل في حي "الصبرة" جنوب المدينة، كما استُشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، جراء استهداف طائرات إسرائيلية منزلًا في "جباليا البلد".

وأكدت المصادر استشهاد 4 أشخاص ووقوع إصابات، جراء استهداف الاحتلال بيت عزاء في منطقة شارع العشرين بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما استُشهد فلسطينيان في قصف من مسيّرة إسرائيلية لسطح منزل بمنطقة "السوارحة" غرب النصيرات.

وفي مخيم البريج، استشهد طفل، وأصيب 7 أشخاص آخرين، جراء استهداف الاحتلال تجمعًا للفلسطينيين في منطقة بلوك 1، كما استشهد فلسطينيان أحدهما طفل، وأصيب 15 آخرون، جراء إلقاء قنابل من طائرات إسرائيلية مسيّرة تجاه خيام النازحين في منطقة "أصداء" شمال غرب مدينة خان يونس.

مجزرة مروعة

من جهته، قال مكتب الإعلام الحكومي في غزة -في وقت سابق اليوم- إن جيش الاحتلال و"مؤسسة غزة الإنسانية" ينفذان مجزرة مروعة بحق المجوعين خلفت 21 شهيدا.

وأضاف أن هذه المؤسسة "ليست جهة إنسانية ولا تحمل أي معايير للعمل الإغاثي" واتهمها بأنها "أداة أمنية واستخباراتية خطيرة صممت لخدمة أجندات الاحتلال".

وأوضح المكتب الحكومي أن هذه المؤسسة دعت المواطنين لتسلّم مساعدات (جنوب القطاع) ثم أغلقت البوابات لخنقهم، قائلا إن موظفي "غزة الإنسانية" وجنود الاحتلال "رشوا غاز الفلفل الحارق وأطلقوا النار على المجوّعين".

وقال مكتب الإعلام الحكومي إن محاولة هذه المؤسسة إلصاق الجريمة بأبرياء أو فصائل فلسطينية سلوك مفضوح" مطالبا بوقف عمل هذه المؤسسة الأميركية فورا.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال عدواناً على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد ما يزيد على 58 ألفاً و573 فلسطينياً، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 138 ألفاً و607 آخرين، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام.