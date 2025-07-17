البرلمان اللبناني يُجدّد الثقة بالحكومة
جدَّد البرلمان اللبناني اليوم ثقته بحكومة رئيس الوزراء نواف سلام بأكثرية 69 نائبًا من أصل 128.
جاء ذلك بعد استماع الحكومة للنواب في جلسة استمرت على مدار يومين متتاليين، دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري، لمناقشة الحكومة في سياساتها العامة.
وجدَّد البرلمان اللبناني ثقته بحكومة سلام بعد أن أكد 69 نائبًا ثقتهم بها، فيما حجبها 9 نواب وامتنع 4 عن التصويت، مع غياب 46 نائبًا من أصل 128 نائبًا.
وأكَّد نواف سلام، في كلمة أمام المجلس، استمرار العمل لحشد الدعم العربي والدولي للضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية ووقف اعتداءاتها، معربًا عن التزام حكومته وإصرارها على الإصلاح والإنقاذ، وعزمها على مواصلة تحمّل المسؤولية رغم ما يعترض البرنامج الإصلاحي من عقبات وعراقيل.
وكان نواف سلام، الرئيس السابق لمحكمة العدل الدولية، قد شكّل في الثامن من فبراير الماضي الحكومة اللبنانية الثامنة والسبعين بعد الاستقلال، والأولى في عهد الرئيس جوزاف عون.
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