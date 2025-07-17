346 شهيداً ومصاباً بغزة خلال 24 ساعة

346 شهيداً ومصاباً بغزة خلال 24 ساعةأعلنت وزارة الصحة في غزة أن 94 شهيداً و252 مصاباً وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على مناطق متفرقة من غزة.

وأكدت الوزارة في بيان اليوم، أن حصيلة العدوان على قطاع غزة ارتفعت إلى 58 ألفاً و573 شهيداً، و138 ألف مصاب و607، منذ 7 أكتوبر 2023.

وأوضحت أن من بين الحصيلة 7 آلاف و750 شهيداً، و27 ألف مصاب و566، منذ 18 مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.

وأشارت إلى أن حصيلة شهداء "المساعدات" الذين وصلوا إلى المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية بلغت 7 شهداء، وأكثر من 30 مصاباً، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 851 شهيداً، وأكثر من 5,634 مصاباً.

يأتي ذلك فيما يواجه القطاع الصحي في غزة انهياراً وشيكاً بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيل المستشفيات والمرافق الطبية الحيوية، في ظل الحصار المتواصل والعدوان المستمر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.