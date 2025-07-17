نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الولايات المتحدة تتفق على خطوات لحل الإشكال بين إسرائيل وسوريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة اتفقت على خطوات ملموسة ستُنهي قريبا الوضع "المقلق والمروع" بين إسرائيل وسوريا.

ونشر رئيس الدبلوماسية الأمريكية في صفحته على منصة "إكس": "لقد تواصلنا مع جميع الأطراف المشاركة في الاشتباكات في سوريا. واتفقنا على خطوات ملموسة ستُنهي مساء اليوم هذا الوضع المقلق والمروع".

وأضاف روبيو أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها ستتطلب من جميع الأطراف الوفاء بالتزاماتهم.

وفي وقت سابق يوم الأربعاء، هدد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بـ "ضربات موجعة" إذا لم توقف الحكومة السورية هجماتها على المجتمع الدرزي في منطقة السويداء جنوب سوريا.

وكان التلفزيون السوري "سوريا تي في" قد أفاد بأن الطائرات الإسرائيلية نفذت سلسلة غارات جوية على مبنى الأركان العامة في وسط دمشق، وكذلك بالقرب من القصر الرئاسي. ووفقا لوزارة الصحة السورية، أسفرت الغارات الإسرائيلية على دمشق عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 34 آخرين.

وشن الجيش الإسرائيلي جولة جديدة من الغارات قرب مقر الجيش ووزارة الدفاع السورية في دمشق، الأربعاء، بعد تحذير إسرائيلي من استهداف الطائفة الدرزية.

واستهدفت غارة جوية إسرائيلية محيط القصر الرئاسي "قصر الشعب" بجبل قاسيون على أطراف دمشق.

كما نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي 4 غارات جوية استهدفت مبنى هيئة الأركان السورية في ساحة الأمويين في العاصمة السورية دمشق، بعد أن نفذت طائرات مسيرة في وقت سابق اليوم غارتين استهدفتا المبنى.

وقال مراسل RT إن الغارات الإسرائيلية دمرت مبنى هيئة الأركان السورية بالكامل.

هذا، وكشفت "القناة 12" العبرية أن الجيش يستعد لعدة أيام من القتال في سوريا، مشيرة إلى أنه يقوم بنقل طائراته المسيرة والحربية، مشيرة إلى أنه تم تجهيز "الفرقة 98" لاحتمال نقلها من غزة إلى سوريا