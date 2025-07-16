نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخارجية الأوكرانية تعلن استعدادها لمحادثات السلام مع روسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيغا، يوم الأربعاء، استعداد كييف لإجراء محادثات سلام مع روسيا، فيما لم يحدد المواعيد المحتملة لاستئناف الاجتماعات.

وأفادت صحيفة "الغارديان" بأن وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيغا، عقد اجتماعا مع وزيري خارجية بولندا وليتوانيا في مدينة لوبلين البولندية، كما أكد "استعداد كييف لاستئناف المفاوضات مع روسيا".

وقال أندريه سيبيغا: "أوكرانيا لم تكن ولن تكون عقبة أمام السلام، وكييف مستعدة لإجراء محادثات سلام في أي وقت وفي أي مكان".

وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن روسيا مستعدة لعقد جولة ثالثة من المفاوضات وتنتظر تحديد مواعيدها لكن من الواضح أن أوكرانيا ليست في عجلة من أمرها.

يذكر أن الجولة الأولى من المفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا عقدت في 16 مايو الماضي بمدينة إسطنبول، بعد أن دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 11 مايو إلى استئناف العملية التفاوضية.

وعقدت الجولة الثانية من المفاوضات الروسية الأوكرانية في 2 يونيو بتركيا، واستمر اللقاء في قصر تشيراغان بإسطنبول لأكثر من ساعة.

وأسفرت الجولتان عن تبادل آلاف الأسرى بين الجانبين. وتبادلت موسكو وكييف كذلك الوثائق التي تضمنت رؤيتي الجانبين لتسوية النزاع، إلا أن موعد الجولة الثالثة لم يحدد بعد، رغم تأكيد روسيا مرارا استعدادهما لعقدها