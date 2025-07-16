نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. سوريا تطلب عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي حول الضربات الإسرائيلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت البعثة الباكستانية لدى الأمم المتحدة التي تترأس مجلس الأمن في يوليو بأن سوريا، وفي أعقاب الضربات الإسرائيلية، طلبت عقد جلسة لمجلس الأمن، والتي من المرجح أن تعقد غدا الخميس.

وقالت البعثة الباكستانية لوكالة "نوفوستي": "نعم، لقد طلبت سوريا عقد جلسة".

وأشارت البعثة إلى أنه من المرجح أن تعقد الجلسة غدا الخميس.

قال قائد القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي في بيان مساء يوم الأربعاء، إن قواته تعمل بحزم في السويداء وتهاجم أهدافا للنظام السوري في المنطقة.

وأضاف قائد القيادة الشمالية أن الجيش يكثف وتيرة الضغط والضربات، مشيرا إلى أنهم هاجموا حتى في دمشق وسيواصلون الهجوم في منطقة جنوب سوريا.

وشن الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء، سلسلة جديدة من الغارات قرب مقر الجيش ووزارة الدفاع السورية في دمشق، بعد تحذير إسرائيلي من استهداف الطائفة الدرزية.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية نقلا عن مصدر عسكري أن سلاح الجو الإسرائيلي أطلق أكثر من 100 صاروخ على دبابات وآليات للنظام السوري في محافظة السويداء