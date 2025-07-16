نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- 81 شهيدًا في غزة منذ فجر اليوم بينهم 25 من طالبي المساعدات.. والحصيلة الإجمالية تتجاوز 58 ألف شهيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025، بأن 81 فلسطينيًا استُشهدوا في قطاع غزة منذ فجر اليوم، بينهم 25 من طالبي المساعدات الإنسانية، في موجة جديدة من القصف الإسرائيلي العنيف الذي يواصل استهداف المدنيين في مختلف مناطق القطاع المحاصر.



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء الرسمية “وفا”، أن إجمالي عدد الشهداء منذ بداية العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023 ارتفع إلى 58،573 شهيدًا، و139،607 مصابًا، في حصيلة تعكس حجم الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في القطاع.

شهداء لقمة العيش: 851 ضحية من طالبي المساعدات حتى الآن

ووفقًا لبيان الوزارة، فإن العدوان الذي استؤنف بتاريخ 18 مارس 2024، عقب خرق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار، أدى منذ ذلك الحين إلى استشهاد 7،750 فلسطينيًا وإصابة 27،566 آخرين.

وأوضحت الوزارة أن عدد شهداء “لقمة العيش” من طالبي المساعدات الذين وصلوا إلى المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 7 شهداء وأكثر من 30 مصابًا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد شهداء المساعدات الإنسانية إلى 851 شهيدًا و5،634 مصابًا منذ بدء الحرب، ما يعكس استمرار استهداف الاحتلال لمن ينتظرون المساعدات الغذائية والطبية.

قصف مخيم النصيرات.. استهداف بيت عزاء وارتفاع الضحايا

وفي سياق متصل، أفادت وكالة “وفا” بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت غارة جوية استهدفت بيت عزاء في منطقة شارع العشرين بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة عدد آخر بجروح متفاوتة.

ويُعد هذا الهجوم واحدًا من سلسلة غارات متواصلة تستهدف الأحياء السكنية، وبيوت العزاء، والطوابير أمام مراكز توزيع المساعدات، في ظل غياب ممرات إنسانية آمنة، وندرة الإمدادات الأساسية، واستمرار الحصار المفروض على القطاع منذ أكثر من 18 عامًا.