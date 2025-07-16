نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اندلاع اشتباكات جديدة في السويداء بسوريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اندلعت اشتباكات جديدة مساء اليوم الأربعاء في سوريا، فيما أدانت وزارة الخارجية السورية، اليوم الأربعاء، الاعتداء الإسرائيلي الأخير الذي استهدف العاصمة دمشق ومحافظة السويداء، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تمثل "خرقًا فاضحًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".

بيان الخارجية السورية يدين الاعتداء الإسرائيلي

وقالت الوزارة السورية في بيان إن "العدوان الإسرائيلي الجديد يُضاف إلى سلسلة طويلة من الانتهاكات التي تستهدف المؤسسات الحكومية والمنشآت المدنية، في محاولة ممنهجة لإشعال التوتر والفوضى وتقويض الأمن في سوريا والمنطقة".

وأضافت أن "سوريا تدين بأشد العبارات هذا العدوان، وتحمل إسرائيل كامل المسؤولية عن التصعيد الحالي"، مشيرة إلى أن "هذه الاعتداءات تأتي ضمن سياسة ثابتة يتبعها الكيان الإسرائيلي بهدف جر المنطقة إلى مزيد من التصعيد وخلق بيئة دائمة لعدم الاستقرار".

وأكدت الخارجية السورية أن "دمشق تحتفظ بحقها المشروع في الدفاع عن أرضها وشعبها بكافة الوسائل التي يتيحها القانون الدولي، وفي التوقيت والطريقة التي تراها مناسبة".

وشهدت العاصمة السورية دمشق ومدن أخرى، اليوم الأربعاء، قصفًا إسرائيليًا عنيفًا استهدف مواقع عدة، بينها منشآت حكومية وأخرى مدنية، وفق ما أعلنت عنه السلطات السورية.

إدانات ترامب

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إن هناك "سوء فهم" بين الجانبين السورى والإسرائيلى وإنه تحدث مع الجانبين، ويتطلع إلى خفض التوتر ومساعدة سوريا في الوصول إلى الاستقرار.

وقال وزير الخارجية الأمريكى ماركو روبيو "نتوجه إلى تخفيف التصعيد في سوريا خلال الساعات القليلة المقبلة، مؤكدا "هناك خصومة تاريخية طويلة الأمد بين مجموعات مختلفة في جنوب غرب سوريا وقد أدت إلى وضع مؤسف".

وأشار "نتواصل مع الجانب الإسرائيلي والسوري وأعتقد أننا في طريقنا نحو خفض التصعيد، مؤكدا "نأمل العودة إلى المسار الصحيح لمساعدة سوريا على تحقيق الاستقرار".