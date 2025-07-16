نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لماذا قررت إسرائيل قصف محيط قصر الرئاسة وقيادة الأركان بدمشق ؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، ضربات جديدة في دمشق، استهدفت القصر الرئاسي ومقر هيئة الأركان السورية، إلى جانب مواقع أخرى، وبرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، هذه الضربات بأن دولته ملزمة بـ "حماية الدروز".

وتأتي هذه الغارة في ظل تصاعد الأوضاع في جنوب سوريا، إذ تدور اشتباكات في محافظة السويداء التي يشكل الدروز معظم سكانها، وتزعم إسرائيل الدفاع عنهم.

مواجهات دامية مع الدروز

وشهدت محافظة السويداء خلال الأيام الماضية مواجهات دامية بين عشائر وفصائل محلية، أسفرت عن مقتل نحو 300 شخص، مما دفع الجيش السوري للتدخل، بهدف الإشراف على وقف لإطلاق النار تم الاتفاق عليه مع وجهاء وأعيان المدينة.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن الجيش السوري نسّق مع إسرائيل قبل دخول السويداء "لكن خالف التفاهم"، مشيرين إلى أن التنسيق كان يقضي بعدم إدخال الأسلحة الثقيلة.

وذكر مسؤول عسكري إسرائيلي أن بلاده "لن تسمح بحشد عسكري على حدودها مع جنوب سوريا".

بيان الجيش الإسرائيلي

وقال الجيش الإسرئيلي في بيان "يواصل جيش الدفاع الإسرائيلي رصد التطورات وإجراءات النظام ضد المدنيين الدروز في جنوب سوريا. ووفقًا لتعليمات القيادة السياسية (الإسرائيلية)، يقصف جيش الدفاع المنطقة ويستعد لسيناريوهات مختلفة".

في وقت سابق حذر وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، من أن إسرائيل ستواصل قصف سوريا إذا لم تسحب سلطات دمشق قواتها من مدينة السويداء، حيث يعيش الدروز.

وبعد تغيير السلطة في دمشق في نهاية عام 2024، أعلنت الحكومة الإسرائيلية مرارًا عن دعمها للدروز السوريين وأعربت عن نيتها، إذا لزم الأمر، لمساعدتهم في الدفاع عن النفس في مواجهة احتمال زعزعة الوضع.

من هم الدروز؟

الدروز طائفة عربية، يعود أصل ظهورها إلى القرن 11 ميلادي، ويبلغ عدد أفرادها في الوقت الحالي نحو مليون شخص يعيشون بشكل أساسي في سوريا ولبنان وإسرائيل.

وفي جنوب سوريا، يتركزون في ثلاث محافظات رئيسية قرب هضبة الجولان، ويعيش معظمهم في محافظة السويداء.

ويعيش أكثر من 20 ألف درزي في الجولان، التي سيطرت عليها إسرائيل خلال حرب 1967 وضمتها سنة 1981.

وبحسب شبكة "سي إن إن" الأميركية، يعيش الدروز في الجولان جنبا إلى جنب مع نحو 25 ألف مستوطن يهودي موزعين على أكثر من 30 مستوطنة.

وأشارت إلى أن معظم الدروز في الجولان يعتبرون أنفسهم سوريين ورفضوا الجنسية الإسرائيلية عندما سيطرت إسرائيل على المنطقة، ومنحت لهم بطاقات إقامة إسرائيلية عوضا عن الجنسية.

أحمد الشرع والدروز

بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد، تعهد الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع باحتواء وحماية جميع الطوائف المكونة للمجتمع السوري، لكن مواجهات وقعت في مناطق تواجد الدروز لا سيما في محافظة السويداء.

وبحسب "سي إن إن"، تعد قضية نزع سلاح الفصائل الدرزية ودمجها في الجيش الوطني أساسية في توتر العلاقة بينهم وبين الحكومة الجديدة.

وأوضح المصدر أن الشرع فشل في التوصل إلى اتفاق مع الدروز الذين يصرون على الاحتفاظ بأسلحتهم.