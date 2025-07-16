نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بلومبرغ": أوروبا تسعى لتقليل الاعتماد على الأسلحة الأمريكية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أفادت وكالة "بلومبرغ"، نقلا عن خبراء، بأن الدول الأوروبية الحليفة للولايات المتحدة تناقش بشكل متزايد تقليل اعتمادها على صناعات الدفاع الأمريكية.

وذكرت الوكالة أن سبب هذه المناقشات هو مطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يخص زيادة الإنفاق الدفاعي لدول حلف "الناتو" وشراء أسلحة أمريكية، الأمر الذي أدى إلى تزايد القلق في عدد من العواصم الأوروبية.

ونقلت "بلومبرغ" عن تود هاريسون وهو زميل بارز في معهد "أمريكان إنتربرايز" قوله: "يعتمد الأوروبيون بشكل كبير على صناعة الدفاع الأمريكية، وبسبب موقف ترامب تجاه الحلف وعدم إبداء استعداده للدفاع عن دول الحلف، فإن الدول الأوروبية ستعطي الأولوية بشكل متزايد للاستثمار في شركاتها الدفاعية الخاصة بها".

وأشار الخبير إلى أن هذا النهج يسمح للحكومات الأوروبية بتفسير الزيادة في الإنفاق العسكري لمواطنيها، بحجة أن "الأموال تذهب لخلق قدرات صناعية ووظائف في بلادهم، وليس في الولايات المتحدة".

وأضاف غونترام وولف، وهو باحث بارز في مركز "بروغل" في بروكسل، أنه كان هناك ترتيب غير رسمي وهو أن "الأوروبيين يشترون الأسلحة الأمريكية ذات التقنية العالية والولايات المتحدة تضمن الوجود العسكري والدفاعي للقارة"، مشيرا إلى أن هذا التوازن أصبح الآن موضع تساؤل.

يذكر أن الرئيس التشيكي بيتر فيالا أعلن يوم الثلاثاء الماضي أن بلاده لن تشارك في مشروع ترامب لدول حلف شمال الأطلسي لشراء أسلحة من الولايات المتحدة لاعطائها لكييف. كما أن صحيفة "ستامبا" ذكرت في وقت سابق أن إيطاليا أيضا لا تخطط للمشاركة في المبادرة.

وكان ترامب قد أعلن في 11 يوليو الجاري أن حلف شمال الأطلسي، الذي تعد الولايات المتحدة دولة عضو فيه، سيدفع ثمن الأسلحة الأمريكية التي سيوردها الحلف لأوكرانيا في وقت لاحق. كما أوضح الرئيس الأمريكي أن الاتفاق ذا الصلة مع الحلف تم التوصل إليه في قمة الحلف في يونيو الماضي، وبموجبه تقوم الولايات المتحدة بتوريد الأسلحة إلى "الناتو" على أن يسدد الحلف لواشنطن التكلفة الكاملة لهذه الأسلحة. وقال يوم الاثنين الماضي إن عمليات التسليم المستقبلية للمساعدات العسكرية إلى نظام كييف ستشمل بطاريات "باتريوت"، حيث ستقوم بعض الدول بتسليم أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" الموجودة لديها إلى كييف وستقوم أمريكا بتجديد ترساناتها بأنظمة جديدة