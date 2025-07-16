نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- أين كان الرئيس أحمد الشرع وقت القصف الإسرائيلي على القصر الرئاسي هل تم اغتيالة؟(تفاصيل) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وثق مقطع فيديو متداول اللحظات الأولى للقصف الإسرائيلي الذي استهدف مبنى القصر الرئاسي في العاصمة السورية دمشق، وسط سلسلة غارات أثرت مواقع حكومية وعسكرية، مما أثار مخاوف من تصاعد الصراع.

غارات إسرائيلية تستهدف القصر الرئاسية في دمشق

وشن الطيران الإسرائيلي غارات متعددة استهدفت مقر هيئة الأركان العامة ووزارة الدفاع ومحيط القصر الرئاسي، مع ثلاث ضربات على المبنى وغارتين مزدوجتين بصواريخ، وفق مصدر خاص في وزارة الدفاع السورية لـBBC.

فيما أفادت وزارة الصحة السورية بمقتل شخص وإصابة 18 آخرين، بينما أكدت قناة الجزيرة استهداف وزارة الدفاع. وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن رئيس الأركان أمر بتوجيه طائرات إضافية للجبهة السورية، مع استعداد لنقل فرقتين إلى الجولان بعد مشاورات عاجلة بقيادة بنيامين نتنياهو ويسرائيل كاتس.

وعلق وزير الدفاع لدى الكيان الإسرائيلي كاتس، واصفًا الضربات بـ "مؤلمة"، مؤكدًا استهداف مواقع "النظام" في دمشق والسويداء كرد على هجمات على الدروز، وقال إن الضربات ستتصاعد ما لم تُستوعب الرسالة، مشيرًا إلى تحويل جنوب سوريا إلى منطقة منزوعة السلاح.

وأعلن مصدر أمني إسرائيلي أن الهجمات رسالة للرئيس أحمد الشرع بخصوص أحداث السويداء. في المقابل، دان النظام السوري الهجوم ووعد بمحاسبة المسؤولين، بينما دعت الأمم المتحدة لضبط النفس.

تأتي الغارات بعد مواجهات مسلحة في السويداء بين مليشيات درزية مدعومة من إسرائيل، وعشائر بدوية من أبناء المحافظة، أدت إلى قتلى وجرحى، دفع ذلك القوات السورية للتدخل لفض الاشتباك.

أول تعليق أمريكي على الأحداث السورية

أعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأربعاء، عن قلق شديد إزاء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع في سوريا، داعيًا إلى وقف فوري للقتال وسط جهود دبلوماسية مكثفة.

أكد روبيو في تصريحات له أن الولايات المتحدة تخوض حوارات مع جميع الأطراف المعنية، مشيرًا إلى أمل الإدارة في الحصول على إحاطة مفصلة لاحقًا حول الوضع. وقال: "نشعر بقلق بالغ إزاء الضربات الإسرائيلية في سوريا، ونريد وقف القتال فورًا".

في السياق ذاته، أفادت قناة 12 الإسرائيلية وموقع "أكسيوس"، نقلًا عن مسؤول أمريكي كبير، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب طالبت إسرائيل بوقف الهجمات وفتح حوار مع حكومة دمشق لتهدئة التوترات. كما ذكر المصدر أن المبعوث الأمريكي إلى سوريا تواصل مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي للضغط نحو التهدئة.

وشن الطيران الإسرائيلي غارات متعددة استهدفت مقر هيئة الأركان العامة ووزارة الدفاع ومحيط القصر الرئاسي، مع ثلاث ضربات على المبنى وغارتين مزدوجتين بصواريخ، وفق مصدر خاص في وزارة الدفاع السورية لـBBC.

فيما أفادت وزارة الصحة السورية بمقتل شخص وإصابة 18 آخرين، بينما أكدت مصادر إعلامية متطابقة استهداف وزارة الدفاع. وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن رئيس الأركان أمر بتوجيه طائرات إضافية للجبهة السورية، مع استعداد لنقل فرقتين إلى الجولان بعد مشاورات عاجلة بقيادة بنيامين نتنياهو ويسرائيل كاتس.