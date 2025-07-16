العالم اليوم - كشف حصيلة الضحايا جراء الغارات الإسرائيلية على دمشق

انتم الان تتابعون خبر كشف حصيلة الضحايا جراء الغارات الإسرائيلية على دمشق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 16 يوليو 2025 07:28 مساءً - هزت غارات جوية قوية دمشق، الأربعاء، واستهدفت مجمع وزارة الدفاع والقصر الرئاسي، بينما توعدت إسرائيل بتدمير قوات الحكومة السورية التي تهاجم تجمعات درزية في جنوب سوريا وطالبتها بالانسحاب.

وسمع شهود عيان وصحفيون أزيز طائرات حربية تحلق على ارتفاع منخفض فوق العاصمة، وتشن سلسلة من الغارات المكثفة على وسط دمشق. وغطى الدخان المدينة، وتصاعد عمود كثيف فوق مبنى وزارة الدفاع.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية على وزارة الدفاع عن سقوط 5 من قوات الأمن، حسب مصدر طبي سوري، مشيرا إلى إصابة 18 آخرين على الأقل بجروح متفاوتة الخطورة.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قال قبل وقت قصير من وقوع الغارات إن هناك "ضربات مؤلمة مقبلة".

وبحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي: "سيواصل الجيش ضرب أهداف عسكرية للنظام السوري في دمشق".

وأضاف أدرعي: "هاجم الجيش قبل قليل مقر الأركان العامة التابع للنظام السوري في منطقة دمشق".

كما أشار إلى "مهاجمة هدف جوي في منطقة القصر الرئاسي للنظام السوري في دمشق".