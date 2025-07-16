عاجل- بعد ساعتين من التوتر.. شيخ عقل الدروز يُعلن: إيقاف كامل لكل العمليات القتالية في السويداء

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أحمد جودة - القاهرة - شيخ عقل الدروز يُعلن: إيقاف كامل لكل العمليات القتالية في السويداء

أعلن شيخ عقل طائفة الدروز، يوسف جربوع، التوصل إلى اتفاق شامل مع الدولة السورية ينص على وقف جميع العمليات العسكرية في محافظة السويداء، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد اندماج المحافظة بالكامل ضمن مؤسسات الدولة.

وفي السياق ذاته، أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، نقلًا عن مصدر في وزارة الداخلية، بأنه تم الاتفاق على نشر نقاط أمنية في السويداء، وذلك بالتنسيق مع أبناء المجتمع المحلي، بهدف فرض الاستقرار وإعادة الحياة إلى طبيعتها في المحافظة.

غارات إسرائيلية عنيفة على دمشق وسقوط ضحايا

تزامنًا مع تهدئة السويداء، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة غارات عنيفة استهدفت دمشق، شملت وزارة الدفاع ومجمع المقرات العسكرية ومحيط القصر الرئاسي، ما أسفر عن استشهاد شخص وإصابة 18 آخرين وفق وزارة الصحة السورية.

وأكدت قناة "القاهرة الإخبارية" أن الهجمات الإسرائيلية تسببت في أضرار واسعة، فيما أعلن جيش الاحتلال في بيان رسمي أنه "سيواصل استهداف الأهداف العسكرية في دمشق"، وادعى أن الضربات تأتي ردًا على "ممارسات النظام السوري ضد المدنيين الدروز في السويداء".

نتنياهو وكاتس يهددان ويحثّان الدروز على عدم عبور الحدود

في لهجة تصعيدية، صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن "الوضع في السويداء خطير للغاية"، موجهًا تحذيرًا لأبناء الطائفة الدرزية في إسرائيل بعدم عبور الحدود إلى سوريا، موضحًا أن "الجيش الإسرائيلي هو من سيتولى مهمة الحماية".

من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن "إسرائيل ستواصل تصعيد ضرباتها إذا لم تنسحب قوات النظام السوري من السويداء"، متوعدًا بالمزيد من الهجمات ضد مواقع حكومية سورية.

توتر داخلي داخل الجالية الدرزية في إسرائيل ودعوة لإضراب عام

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الجالية الدرزية في إسرائيل دعت إلى إضراب عام، وحثت أبناء الطائفة على الاستعداد لعبور الحدود لدعم أقاربهم في سوريا، مع تصاعد مشاعر الغضب تجاه ما يجري في السويداء من اشتباكات وضحايا.

دعوة أممية لخفض التصعيد وحماية المدنيين

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الأطراف المعنية في سوريا، ولا سيما الحكومة السورية والقادة المحليين في السويداء، إلى خفض التصعيد وحماية المدنيين، وطالب بإجراء تحقيق شفاف ومحاسبة المتورطين في أعمال العنف الأخيرة.