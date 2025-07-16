واشنطن تطالب إسرائيل مجددا بوقف هجماتها على سوريا وفتح حوار مع دمشق

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مسؤول أمريكي كبير للقناة 12 العبرية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب طلبت مرة أخرى من إسرائيل وقف الهجمات على سوريا وفتح حوار مع الحكومة في دمشق.

وقال المسؤول: "إدارة ترامب جددت يوم الأربعاء طلبها من إسرائيل وقف الغارات في سوريا وفتح حوار مع الحكومة في دمشق لتهدئة التوترات".

وأشار المسؤول إلى أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك، أجرى عدة محادثات يومي الثلاثاء والأربعاء مع وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر المقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وطلب من إسرائيل العمل على تهدئة الوضع".

وكان مصدر سياسي إسرائيلي قد صرح لقناة "نيوز 14" العبرية يوم أمس الثلاثاء، بأن الهجمات على سوريا والسياسة الهجومية المتبعة فيها يتم تنسيقها بشكل كامل مع الولايات المتحدة.

وشنت المقاتلات الحربية الإسرائيلية اليوم الأربعاء غارات على مقر هيئة الأركان السورية في دمشق، كما استهدفت غارة جوية إسرائيلية محيط القصر الرئاسي " قصر الشعب" بجبل قاسيون على أطراف العاصمة السورية دمشق.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مصادر أمنية إن التقديرات تشير إلى أن إسرائيل تتجه لعدة أيام من القتال في سوريا، ولفتت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن الجيش يستعد لنقل فرقتين عسكريتين إلى منطقة الجولان وسوريا