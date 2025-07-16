عاجل| جيش الاحتلال: سنواصل ضرب أهداف عسكرية في العاصمة العسكرية دمشق

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أحمد جودة - القاهرة - جيش الاحتلال: سنواصل ضرب أهداف عسكرية في العاصمة العسكرية دمشق

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تنفيذ غارات جوية استهدفت أهدافًا عسكرية حساسة في العاصمة السورية دمشق، حيث تم قصف مقر قيادة الأركان السورية وهدف آخر داخل منطقة القصر الرئاسي، وذلك وفقًا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل بثته صباح اليوم.

ويأتي هذا التصعيد ضمن سلسلة من الضربات الجوية التي تنفذها إسرائيل داخل الأراضي السورية خلال الأيام الماضية، وتؤكد المؤسسة العسكرية الإسرائيلية أنها ستواصل استهداف المواقع العسكرية داخل دمشق، في ما يبدو أنه رسالة مباشرة إلى النظام السوري.

الضربات تستهدف صميم القيادة العسكرية السورية

أوضحت "القاهرة الإخبارية" أن القصف الإسرائيلي طال مقر قيادة الأركان السورية، أحد أهم مواقع القيادة العسكرية للنظام، وهو ما يعد تطورًا نوعيًا في طبيعة الأهداف التي تستهدفها إسرائيل عادة داخل الأراضي السورية.

كما أشارت إلى أن هدفًا عسكريًا داخل منطقة القصر الرئاسي في دمشق كان ضمن الضربات.

إسرائيل تعلن استمرار العمليات في دمشق

وبحسب ما جاء في البيان الذي نقلته القناة، أكد جيش الاحتلال أنه سيواصل ضرب أهداف عسكرية في العاصمة السورية، في إشارة واضحة إلى أن الضربات لن تتوقف عند هذا الحد، وأن الأيام المقبلة قد تشهد عمليات مماثلة أو أكثر اتساعًا في النطاق الجغرافي والميداني.

رسائل إسرائيلية مشفرة للنظام السوري

يرى مراقبون أن القصف المباشر لمواقع رفيعة المستوى كقيادة الأركان ومنطقة القصر الرئاسي يحمل رسائل متعددة، أبرزها تهديد مباشر للنظام السوري وتحميله مسؤولية ما يجري في الجنوب السوري، خاصة في ظل التوترات المتزايدة في محافظة السويداء ومحيطها.