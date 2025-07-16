عاجل| الصحة السورية: 13 مصابا جراء القصف الإسرائيلي على وسط دمشق

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أحمد جودة - القاهرة - الصحة السورية: 13 مصابا جراء القصف الإسرائيلي على وسط دمشق

أعلنت وزارة الصحة السورية عن إصابة 13 شخصًا جراء قصف جوي إسرائيلي استهدف وسط العاصمة دمشق، حسب ما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، اليوم الأربعاء.

وتأتي الغارة الجديدة التي نفذت بطيران الاحتلال الإسرائيلي، ضمن سلسلة من العمليات العسكرية التي تظهر انتقال الصراع إلى مستويات غير مسبوقة، حيث استهدف القصر الرئاسي السوري ومبنى تابع لوزارة الدفاع في العاصمة، ما أدى إلى دوي انفجار ضخم هز المدينة.

ويأتي الهجوم في وقت حرج تشهده البلاد، في ظل تجدد الاشتباكات العنيفة في محافظة السويداء جنوب سوريا بين أبناء الطائفة الدرزية وبعض عشائر البدو، بالإضافة إلى مواجهات مستمرة بين قوات الأمن السورية ومجموعات مسلحة في مناطق متفرقة.

استهداف مباشر لمواقع سيادية في قلب العاصمة

تؤكد الضربات الإسرائيلية الأخيرة على دمشق أن إسرائيل تمضي في استراتيجيتها التصعيدية ضد النظام السوري، بعد أن استهدفت للمرة الأولى منذ فترة طويلة القصر الرئاسي، في رسالة سياسية واضحة تحمل أبعادًا تتجاوز الجانب العسكري.

كما شمل القصف مبنى تابعًا لوزارة الدفاع، في خطوة اعتبرت تصعيدًا نوعيًا على الصعيد الأمني والاستراتيجي.

وزارة الصحة السورية: 13 مصابًا حتى الآن

أعلنت وزارة الصحة السورية، في أول بيان رسمي عقب الغارات، عن إصابة 13 مواطنًا نتيجة القصف الإسرائيلي، دون تقديم تفاصيل إضافية حول مدى خطورة الإصابات أو الحالة الصحية للمصابين.

ويأتي ذلك وسط حالة من الذعر في صفوف السكان المدنيين، نتيجة الانفجار الضخم الذي سُمع دويه في أنحاء متفرقة من العاصمة.

اشتباكات داخلية تعقد المشهد في الجنوب السوري

يتزامن القصف الإسرائيلي مع تصعيد داخلي خطير تشهده محافظة السويداء جنوب سوريا، حيث تجددت الاشتباكات المسلحة بين أبناء الطائفة الدرزية وعشائر من البدو، في ظل احتقان اجتماعي وأمني متزايد. كما سجلت تقارير محلية اندلاع مواجهات بين قوات الأمن السورية ومجموعات مسلحة، ما يفاقم التوترات في جنوب البلاد.