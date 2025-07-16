عاجل- الاحتلال يشن غارات عنيفة على قصر الرئاسة ومبنى رئاسة الأركان في دمشق

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أحمد جودة - القاهرة - الاحتلال يشن غارات عنيفة على قصر الرئاسة ومبنى رئاسة الأركان في دمشق

شهدت العاصمة السورية دمشق صباح الأربعاء 16 يوليو 2025، تطورًا لافتًا تمثل في غارات جوية إسرائيلية استهدفت مواقع حساسة من بينها القصر الرئاسي ومجمع الأركان العامة ووزارة الدفاع، في الوقت الذي عادت فيه الاشتباكات المسلحة إلى شوارع مدينة السويداء جنوب البلاد، رغم الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار قبل ساعات فقط.

الجيش الإسرائيلي يضرب أهدافًا عسكرية وسط دمشق

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلًا عن مصدر أمني، أن طائرة حربية إسرائيلية شنت غارة جوية استهدفت القصر الرئاسي السوري ومبنى وزارة الدفاع في العاصمة دمشق، في "رسالة مباشرة إلى رأس النظام السوري".

وقد أعلن الجيش الإسرائيلي، رسميًا، تنفيذ غارة استهدفت بوابة الدخول إلى مجمع الأركان العامة التابع للنظام السوري، مؤكدًا أن العملية جاءت بتوجيه من المستوى السياسي، وأنه في حالة تأهب كامل.

وأوضح الجيش أنه يراقب عن كثب تطورات الوضع في السويداء، وبخاصة ما يتعلق بالاعتداءات ضد الدروز، مؤكدًا استمرار تنفيذ العمليات وفق المعطيات الأمنية على الأرض.

سوريا ترد: "عدوان وانتهاك للسيادة"

أدانت وزارة الخارجية السورية الهجوم الإسرائيلي، واعتبرته عدوانًا سافرًا على السيادة السورية، محملة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن التصعيد الجاري، ومؤكدة تمسك دمشق بحقها المشروع في الدفاع عن أراضيها.

كما أشارت الوزارة إلى أن القوات المسلحة السورية تواصل الرد على "مجموعات خارجة عن القانون" في السويداء، وتتعامل مع مصادر إطلاق النار، مع الالتزام بقواعد الاشتباك لحماية المدنيين.

الاشتباكات تتجدد في السويداء رغم وقف إطلاق النار

وبالتزامن مع القصف الإسرائيلي، تجددت الاشتباكات المسلحة في الأحياء الشرقية من مدينة السويداء، بعد ساعات فقط من إعلان وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأفادت قناة "الإخبارية" السورية بأن قوى الأمن الداخلي بدأت عمليات تمشيط لتطهير الأحياء من المسلحين الخارجين عن القانون.

من جانبها، أصدرت رئاسة الجمهورية العربية السورية بيانًا أدانت فيه "الانتهاكات بحق أهلنا في السويداء"، مؤكدة التزام الدولة بالمحاسبة، وحماية الأمن والاستقرار.

الأمم المتحدة تحذّر من العنف الطائفي

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إلى خفض التصعيد في السويداء، وحث القادة المحليين على حماية المدنيين، مطالبًا بفتح تحقيق شفاف ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

كما أعرب جوتيريش عن قلقه البالغ من تفاقم التوترات الطائفية، مدينًا أعمال النهب والتحريض التي تهدد السلم الأهلي في المنطقة.