الاحتلال يمعن فـي حرب الإبادة على غزة .. والمجازر تخلف عشرات الشهداء

مستوطنون يعتدون بالضرب على مسن

القدس المحتلة ـ دوت الخليج ـ وكالات:

أمعن الاحتلال «الإسرائيلي» في حرب الإبادة الجماعية بحق الشَّعب الفلسطيني في القطاع مواصلًا ارتكاب المجازر التي تخلِّف شهداء بالعشرات يوميًّا حيث أفادت مصادر طبية بارتقاء أكثر من ٨٨ شهيدًا منذ الفجر في مختلف مناطق القطاع.

واستشهد خمسة إضافة إلى مفقودين بقصف الاحتلال منزلًا في مُخيَّم الشاطئ غرب غزَّة. كما قصفت طائرات الاحتلال برج العودة 2 خلف مستشفى القدس في تل الهوا جنوب غرب مدينة غزَّة. ووصل عدد من الإصابات إلى مشفى الشفاء جراء قصف «إسرائيلي» استهدف برج شوا وحصري المُدمر في شارع الوحدة غرب مدينة غزَّة.

وانتشل مسعفون جثماني أب وابنته من جباليا البلد. وارتقى شهيد إضافة إلى ثلاث إصابات جراء استهداف الاحتلال «الإسرائيلي» تجمعًا في منطقة شارع العشرين بمُخيَّم النصيرات وسط قطاع غزَّة. وارتقى ٣٣ شهيدًا خلال سلسلة من الاستهدافات جنوب القطاع. ومن بين الشهداء خمسة من عائلة واحدة باستهداف خيمة تؤوي نازحين بشارع الحية بمواصي القرارة.

إلى ذلك، اعتدت مجموعة من المستوطنين، صباح أمس بالضرب على مسن من مسافر يطا، وتم نقله لمستشفى أبو الحسن القاسم في يطا لتلقي العلاج.

وأفاد الناشط الإعلامي في مسافر يطا، أسامه مخامرة، أن مستوطنين من مستوطنة سوسيا هاجموا موسى علي النواجعه «62 عامًا» أثناء وجوده بمحيط منزله في منطقة أم نير المحاذية لقرية سوسيا واعتدوا عليه بالضرب بالعصي، ما أدى لإصابته برضوض وكدمات وتم نقله لمستشفى يطا الحكومي لتلقي العلاج.